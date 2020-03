DES NOUVEAUTÉS POUR LE COIN OUTDOOR

Longtemps confiné dans l’ombre du mobilier intérieur, le mobilier extérieur s’émancipe de plus en plus. L’aménagement outdoor affirme avec élégance un univers varié et attrayant. Petit tour d’horizon de nouveautés qui deviendront rapidement des musts.

Révolu le temps où le mobilier outdoor se résumait à une table et quelques chaises posées négligemment dans le jardin. Le mobilier extérieur a prouvé qu’il pouvait être aussi soigné et raffiné que celui qui orne les intérieurs. La frontière entre les deux tend d’ailleurs à s’amenuiser tant l’aménagement outdoor a fait des progrès en la matière. Il est vrai que la problématique reste inchangée : il s’agit de concevoir des meubles et accessoires qui soient résistants aux intempéries et aux dures conditions de l’extérieur, notamment le soleil et ces UV qui usent bien des matériaux, sans oublier les dégâts que cause la proximité avec le littoral marin.

Autre contrainte : le chlore et l’eau pour ceux qui ont l’idée d’installer leurs meubles et accessoires près de la piscine, voire sur les plages. Mais au lieu de se morfondre dans la même litanie, les décorateurs ont eu la riche idée d’en faire un avantage. Ils ont ainsi pris le défi à bras-le-corps pour allier performances techniques et rendu esthétique. La preuve avec les nouveautés du mobilier outdoor qui n’ont pas peur d’exposer leurs atouts au grand jour, meubles, comme accessoires.

Ambiance vintage

Qui dit nouveautés, peut aussi dire “ vintage ”, plus précisément vintage revisité ! Fruits d’une savante combinaison entre teck, acier inoxydable et tissu de haute technologie, certaines pièces tirent leur inspiration des créations des maîtres du design américains des années 50, réussissant à combiner nécessité fonctionnelle et esthétique. Des bancs rétro en résine tressée et aluminium offrent l’avantage d’une très grande résistance aux intempéries.

Idées lumineuses

La possibilité d’éclairer son coin outdoor la nuit venue permet de prolonger les journées au jardin ou au coin de la piscine. Les solutionsd’éclairage se sont perfectionnées pour non seulement apporter la lumière mais littéralement rayonner et offrir la possibilité de maîtriser la luminosité.

Les lampes sans fil, joyeuses et colorées, séduisent autant par leur look moderne que par leur côté pratique. Nomades, elles se déplacent au gré des besoins et peuvent se suspendre (à une branche d’arbre, à un crochet) grâce à leur poignée en métal.

Il est possible de choisir l’intensité lumineuse mais aussi la température de la lumière (lumière chaude ou froide) ; ces deux températures créant deux ambiances lumineuses différentes : l’éclairage « blanc chaud » (nuance jaune) est très chaleureux, tandis que l’éclairage « blanc froid » (nuance bleue) restitue avec plus de précision les couleurs environnantes.

Pour décorer la poutre d’une pergola ou la branche d’un arbre, on peut opter pour un éclairage en suspension, qui tiendra sans effort grâce à la longueur du fil qui soutient l’abat-jour. Un câble revêtu d’un tissu synthétique couleur corde sera alors du plus bel effet ! Quant à la lumière du led, elle apportera de la douceur à votre jardin. De même que la guirlande lumineuse dans un photophore, ou le grand miroir suspendu au mur…

Ambiance détente autour de la piscine

Près de la piscine, les meubles et accessoires s’accordent une pause détente et stylée. A l’instar des chaises longues où l’on se délaisse sans complexe et dont les piètements sont le plus souvent équipés de patins anti- rayures, respectueux d’autres lames, celles de votre lambris. Vedettes du jardin, les bains de soleil se parent avec élégance de résine tressée aérienne, de teck chaleureux ou encore d’aluminium robuste.

Dans un autre registre, les poufs tirent eux aussi leur épingle du jeu. Désormais originaux et design, ils pourront faire office de repose-pieds ou bien de tabouret en fonction de l’envie du moment. Funs à souhait, les poufs géants en forme de coussins carrés flottent et sèchent très facilement grâce à leur matière mesh nylon 3D. Leur version XXL permet de s’y allonger. Ils sont garnis de billes de polystyrène de qualité pour un confort enveloppant et durable. L’eau passe à travers le tissu et les billes. Le plus : certains peuvent s’assembler entre eux à l’aide des boutons et boutonnières sur les côtés.

Le mobilier outdoor allie donc praticité, robustesse et chic. Le fauteuil design n’est pas en reste, car il garantit une assise confortable, associé à une table basse ou haute, de terrasse pour les instants de farniente. De même, le fauteuil relax offre un véritable moment de déconnexion avec une position pensée pour détendre au mieux les muscles et faciliter la respiration.

LES PARASOLS, le style bien à l’abri

Pour s’abriter et se protéger du soleil tout en créant des espaces à vivre, frais et élégants, les parasols du coin outdoor habilleront vos extérieurs de manière aérienne. Leur composition porte la marque du solide et du durable. Pour les armatures, plusieurs matériaux peuvent être utilisés : le bois, l’aluminium et l’acier inoxydable ; pour les toiles, les tissus, en acrylique, qui visent le « hyper » (comprenez la compression de « hydrofuge » et « imperméable ») sont conçus pour l’extérieur et souvent disponibles dans un grand choix de coloris. Avec leur entretien facilité, ces parasols s’inscrivent dans la durée, tant par la qualité des matériaux utilisés que par la disponibilité dans le temps des fournitures des différents composants.