Texte : Corine Tellier

Au même titre que l’architecture ou le design le jardin contemporain est un acte de création à part entière. La physionomie des jardins évolue ; importance de la géométrie, recherche de formes épurées, prédominance de l’élégance, émergence de la verticalité… le jardin contemporain séduit par son style et prend de la hauteur !

Si l’architecture contemporaine a le vent en poupe, les jardins n’en n’ont pas pour autant perdu la face et ont su évoluer. Pour cultiver votre jardin, soignez l’équilibre et les contrastes. Contrairement au jardin créole aménagé non loin de la maison et qui présente un doux mélange de plantes variées, le jardin contemporain s’échappe de la demeure et sélectionne les essences.

Un style minimaliste

L’aménagement d’un jardin dit « contemporain » diffère totalement d’un espace vert organisé. C’est tout un art et un savoir-faire pour interpréter et sublimer la nature tout en oubliant les artifices. La simplicité et l’abstraction sont à la source de la mise en musique du jardin contemporain. Relativement complexe à mettre en oeuvre, optez pour un jardin graphique et épuré avec des zones clairement limitées, l’intervention d’un architecte paysagiste vous garantira un rendu équilibré et esthétique. Les végétaux, les coloris, les formes, les matériaux, le mobilier Outdoor et l’éclairage devront être judicieusement choisis pour concourir au style de rendu souhaité.

Un jardin contemporain se caractérise par des lignes droites et symétriques, il puise sa force dans la sobriété des formes, dans le choix de plantes aux couleurs complémentaires, son aspect graphique nécessite un entretien régulier.



Recherche de l’esthétisme

Le jardin contemporain fait la part belle aux matières naturelles, l’architecte paysagiste peut créer des contrastes en associant divers matériaux, le mariage délicat du bois et de la pierre peut être du plus bel effet. Le mur végétal, solution tendance convient à merveille aux espaces intimistes. A proximité de la maison, il permet de rester en contact avec la nature. Pensez le design de votre jardin à votre image, vous pouvez y insérer un espace minéral propice à la détente ou à la méditation. Le jardin s’inscrit dans la continuité de l’architecture. Il doit s’adapter à tous types d’extérieur jardinets ou grands espaces. Le mobilier et l’éclairage outdoor apportent votre personnalité.



• Faites le choix d’un mobilier d’extérieur qui se distinguera par son design et ses matériaux.

• La mise en lumière apporte la touche finale, c’est la cerise sur le gâteau dirons-nous ! Les critères esthétiques jouent un rôle majeur au moment de l’achat. Adressez-vous à un professionnel qui saura sublimer votre jardin et lui apporter une véritable valeur. Laisser libre cours à votre créativité verte !

Maître Kazuo Mitsuhashi, célèbre architecte paysagiste japonais de jardin zen s’inscrit tout à fait dans le style contemporain. Il crée des jardins épurés aux lignes strictes limitant l’espace à très peu d’espèces végétales et en y associant le minéral judicieusement placé. Certains de ses jardins les plus connus sont des jardins secs composés de rochers, mousses et graviers.