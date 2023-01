Comment aménager un salon apaisant ?

Que signifie l’aménagement d’un salon apaisant ?

C’est la bonne utilisation de couleurs, matériaux, textiles, pour créer une ambiance adaptée à la tranquillité et la sérénité. Et qui vous permettra après une dure journée de travail de regagner votre intérieur avec plaisir tel un havre de paix.

Comment créer une ambiance de salon apaisante et de détente ? Quel partie pris adopter ? Quel style privilégier ?

Le salon est la pièce propice à créer un environnement relaxant et convivial.

Dès lors que vous choisissez d’en faire un lieu de détente certaines règles s’imposent ainsi que certains choix, afin d’être en cohérence avec le style que vous souhaitez apporter.

On va donc se rapprocher d’un style plutôt « zen » favorisant une ambiance calme et reposante, calme inspirée du monde asiatique pour créer un cocon de quiétude.

Ce qui nous amène à judicieusement respecter et prioriser le bon choix des matières, des couleurs, d’un décor plutôt minimaliste, des formes rondes et des textures naturelles.

Voyons ensemble les couleurs qui correspondent le mieux pour avoir un salon apaisant ?

Pour ceux et celles qui aspirent à créer une atmosphère saine et confortable, on misera sur un style naturel, qui s’adapte comme la nature à l’environnement dans lequel on évolue, au quotidien ce qui le rend intemporel.

Essentiellement neutres, les couleurs naturelles s’entourent aussi bien des gris que des beiges avec l’ajout de blancs et de ses nombreuses déclinaisons.

Vous pourrez y ajouter pour compléter cette palette, des nuances plus sombres, comme le chocolat, ou le Camel, ou le moutarde, ou le taupe, ou le gris plus soutenu, et accentuer avec une couleur phare telle que le vert qui viendra dynamiser l’ensemble.

Il existe plusieurs choix possibles : vert sapin ; vert forêt, vert chlorophylle ; vert bouteille ; vert olive ; vert sauge…

Pa de panique si vous n’aimez pas le vert, d’autres couleurs renvoient à l’idée de nature avec la présence des terracotta, ocre, couleurs chaleureuses adaptées.

Pour apporter un peu de lumière, vous pourrez associer le terracotta avec un peu de blanc, une bonne option pour éviter de vous lasser.

Pour démarrer une ambiance de style naturel, commencez par vos murs avec un beige lin, ou écru ou blanc plutôt chaud, puis vos objets. Il est important de mélangez les matières comme le lin, la laine bouclée pour créer du relief tout en douceur.

Avec la présence de plaid, coussins, tableau, miroirs etc.

La présence de textures comme le teck, l’osier, le bambou, les fibres naturelles, etc…