Une isolation impeccable par tous les temps

Alors que l’hiver austral va dans quelques temps tirer sa révérence et laisser la place aux ardeurs de l’été, une problématique est de mise quelle que soit la saison envisagée, celle de l’isolation. Impossible d’en faire l’impasse : pour notre confort, notre porte-monnaie, notre santé et celle de la planète.

On souligne souvent le rôle de l’isolation thermique pendant les heures les plus chaudes où elle nous aide à préserver la fraîcheur ; n’oublions pas qu’elle s’avère également fort utile si l’on souhaite conserver la chaleur quand un front froid ou le gros de l’hiver se fait sentir.

Le budget consacré à l’énergie s’en ressent par conséquent : ayant moins besoin d’avoir recours aux climatiseurs en raison de la qualité de son équipement, la facture d’électricité est revue à la baisse. Dans l’élan de ce cercle vertueux, c’est l’environnement qui en sort par ailleurs gagnant, si l’on juge l’empreinte carbone moindre que cela engendre.

Autant de bonnes raisons, voire résolutions, pour isoler comme il se doit murs et toitures, à commencer par le faîte, car il faut savoir que c’est jusqu’à 70% de l’apport de chaleur qui s’y joue. On peut décider d’isoler son toit par l’intérieur ou l’extérieur.

Quand le toit dispose d’un faux plafond ou d’un comble, une solution pourra consister à pulvériser l’isolant par soufflage ; autre possibilité, la pose de rouleaux qui viennent s’insérer dans la charpente et l’ossature. Notez que cette dernière technique de pose convient également aux cloisons intérieures.

De quoi sont faits ces matériaux ? De technologies éprouvées, aux caractéristiques isolants performants, mais également conçus pour parer à d’autres inconvénients comme les attaques fongiques, d’insectes xylophages (types termites), sachant par ailleurs que le produit se veut résistant au feu. Il pourra s’agir de laine de verre (non allergène ou encore de ouate de cellulose (constituée à partir d’invendus de la presse, pour aller jusqu’au bout de la démarche écologique et circulaire). Quelle que soit votre préférence, il est bon à savoir que ces diverses protections font coup double en stoppant une grande partie des bruits.

L’isolation par l’extérieur s’effectue par application d’une couche protectrice en façade ou plus généralement au niveau du toit. Le revêtement utilisé, une peinture thermo-réfléchissante dont le principe est inspiré de la nature. A l’image des surfaces pratiquement opaques au soleil (tels les gros amas glaciers), il s’agira d’empêcher une grande partie des rayons du soleil, les infrarouges et les ultraviolets, de s’infiltrer en les faisant réfléchir, autrement dit éloigner la menace en la déviant. Résultat : on peut espérer une réduction de température au niveau du toit jusqu’à 10 degrés de moins en plein été.

Sous sa forme de peinture, cet isolant a le mérite de pouvoir se déposer sur l’ensemble des supports qui recouvrent les toitures ou façades : tôle, béton, brique, fibrociment, bois… Même souci de la santé de la planète que pour les solutions employées en intérieur : pas de trace de composé organique volatil, alors que l’isolant sert de barrière efficace contre les embruns et la pollution de l’air.

Toits ou façades assurent ainsi l’isolation avec brio. Pour être tout à fait complets sur le sujet, indiquons que l’isolation est susceptible d’être à l’œuvre dès la phase de la construction de sa maison, et ce à l’aide de blocs de coffrage en béton spécial car incluant un isolant thermique et phonique ; ce dernier peut être à base de polystyrène ou encore d’un dérivé de bois. Bonne nouvelle pour le maçon qui sera chargé d’ériger vos murs, ce genre de matériel s’avère très maniable car léger et facilement empilable en panneaux prémontés.