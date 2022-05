L’art du bedding

Les oreillers et les coussins sont pour beaucoup dans une ambiance cosy, alors voici un petit guide pour styliser votre lit comme un pro ! On distingue deux catégories de coussins et oreillers, la première étant dédiée au sommeil et la seconde à la décoration.

Deux oreillers de sommeil standard de taille 20 x 26 vous seront nécessaire comme base. Si vous disposez d’un lit plus grand, il est nécessaire d’adapter la dimension des oreillers en fonction. On retrouve du 20 x 30 pour un queen size ainsi que 20 x 36 pour un lit king size.

Pour la décoration, les configurations sont multiples, mais vous pouvez commencer en suivant ces quelques règles : Les coussins décoratifs, généralement de forme carrée et au format 26 x 26 sont à utiliser au nombre de 3 pour un lit king size et 2 pour un queen size. Vous aurez aussi besoin de deux coussins extralongs que nos amis américains appellent plus communément coussins lombaires pour leur forme idéale en termes de soutien du dos. Ils peuvent être neutres ou décoratifs et sont le plus souvent disponibles au format 14 x 36 ou 12×24. Deux autres coussins de taille standard à assortir avec votre housse de couette et enfin un coussin de finition viendront compléter le lot. Soit au total entre 8 et 10 coussins pour un accord et un confort parfaits.