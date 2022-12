Les 6 tendances déco à ne pas rater en 2023

Après un an de recherches, de séminaires et visites de salons, l’équipe créative derrière les papiers peints Hovia révèle les tendances déco qui seront partout en 2023.

1. Les couleurs joyeuses

Fini les pastels neutres et couleurs trop discrètes. 2023 encourage l’expression des sentiments à travers l’agencement de la pièce, ses couleurs, matériaux, textures et plus petits détails.

Avec des formes colorées et abstraites, cette tendance est pleine de vie et de bonne humeur. Pour une touche ludique et responsable, cap sur les meubles de seconde main. Chinés ou trouvés dans son grenier, ils sont prêts à être relookés de tons chauds d’orange, de rose ou de jaune.

Donner de la couleur à son intérieur ne se limite pas aux objets. Les odeurs de lavande ou d’agrumes et un fond sonore musical sont idéaux pour éveiller tous les sens et étendre l’atmosphère chaleureuse au-delà de la déco.

Chiffres clés

Les recherches pour les couleurs vives et esthétiques de jaune vif ont augmenté de 6% en un an

#BrightColors a plus de 37 millions de vues sur TikTok, et la tendance du #Colorblocking bat des records avec 69 millions

WGSN met en avant les styles excentriques, les couleurs vives et le Cluttercore, l’art de l’accumulation qui encourage une décoration d’intérieur chargée, regorgeant de bibelots et d’objets réconfortants

2. Les formes de la nature

Cette tendance prend les formes et les textures de la nature comme source d’inspiration : cartes topographiques, arbres et leurs anneaux de croissance, feuilles, marbre, et éléments des déserts sableux ou rocheux.

Niveau accessoires, la nature investit les intérieurs à coups de bougeoirs en céramique, vases en grès, statuettes en terre cuite brute, vaisselle artisanale ou autres motifs marbrés.

Chiffres clés

Etsy a enregistré une hausse de 1 962% de recherches liées à l’art abstrait en marbre

Le travertin, nouveau must-have, compte plus de 440 000 posts sur Instagram

Incorporer des éléments naturels à l’intérieur aide à réduire le stress

3. L’art numérique, ou le métavers réel

Une tendance qui prend ses sources dans les esthétiques du métavers, le monde du gaming et du streaming.

À travers la couleur, le jeu de lumières et les meubles, le style balance un quotidien ancré dans le digital et un désir de vivre dans le monde réel. Les dégradés de couleurs inspirés des palettes numériques et lumineuses sont particulièrement populaires.

Pour pousser les frontières du réel et se plonger dans une déco surréaliste totale, les néons et les tubes LED colorés sont des valeurs sûres. Les ampoules intelligentes d’aujourd’hui permettent de mélanger les lumières froides et chaudes, transformant la pièce en un temple de la technologie.

Chiffres clés

En France, les recherches de néons (+ 75%) et sur le métavers (+ 12%) sont de plus en plus populaires sur Pinterest, par rapport à décembre 2021

(+ 75%) et sur le (+ 12%) sont de plus en plus populaires sur Pinterest, par rapport à décembre 2021 IKEA a lancé sa première collection gaming en 2021, avec les LEDs comme produit phare

a lancé sa première collection gaming en 2021, avec les LEDs comme produit phare La Lavande Numérique est une couleur clé de 2023 selon Coloro + WGSN, ayant des vertus calmantes et réparatrices tout en brouillant les frontières entre le réel et le virtuel

4. Le rétro kitsch

Le rétro moderne a bel et bien fait son comeback, mais 2023 lui donnera un côté irrésistiblement kitsch.

Ce mélange de vintage et de rétro crée un style à la fois nostalgique et moderne. On y retrouve beaucoup de mouvements fluides et des palettes de couleurs contemporaines.

Chintz, décors seventies, velours sous toutes ses formes, ruban ric rac, motifs excentriques, vichy coloré et lignes ondulées ludiques… L’amour des motifs et un penchant inavoué pour le kitsch sont révélés au grand jour.

Pour une déco encore plus fun et responsable, rien de mieux que d’arpenter les brocantes et chiner un meuble de caractère à relooker (ou pas).

Rétro kitsch : le mood board de Hovia

Chiffres clés

Le style fluide et ondulé est particulièrement tendance chez les plus jeunes, avec des hashtags comme #wavymirror ayant plus de 15,2 millions de vues sur TikTok

Les données du WGSN pour les réseaux sociaux et la mode indiquent une hausse de 11,8% pour les motifs ondulés

Après les esthétiques futuristiques, c’est dans les seventies que 20% des designers se plongent pour trouver de l’inspiration

#grandmillenial compte plus de 196 000 publications sur Instagram et 26,4 millions de vues sur Tiktok

5. Le minimalisme chaleureux

Cette continuation du minimalisme se concentre sur les tons chauds et des motifs à peine visibles. La tendance s’accorde bien avec le feng shui et fait principalement usage de couleurs neutres, de formes apaisantes et de jeux de textures.

WGSN note que « les teintes neutres sont essentielles pour le printemps-été 2023, avec des bruns riches, bronzes et beiges complexes qui donnent une qualité intemporelle à un large éventail d’éléments décoratifs ».

Traditionnellement, le minimalisme peut sembler parfois stérile ou froid, mais cette forme de minimalisme chaleureux est parfaite pour les personnes qui veulent un intérieur cosy sans encombrer leurs pièces.

Chiffres clés

« Neutre » est la 4ème couleur la plus vendue de Hovia

#NeutralTones a atteint plus de 1,5 millions de publications sur Instagram

#NeutralHomeDecor a accumulé plus de 138 millions de vues sur TikTok

6. Le romantique champêtre

Cette année, les fleurs et autres feuillages reprennent le dessus et donnent un nouvel air romantique à la déco.

Cette atmosphère champêtre et romantique est créée par des motifs délicats, des plantes dessinées à la main ou des couleurs douces.

Pour donner vie à cette toile de fond créative, rien de mieux que de miser sur les vraies plantes ou bouquets de fleurs séchées : dans les vases, en herbier géant comme oeuvre abstraite ou en pot-pourri.

Chiffres clés

Les posts sur le thème botanique ont augmenté de 14,8 % sur les réseaux sociaux, selon le WGSN en octobre 2022

sur les réseaux sociaux, selon le WGSN en octobre 2022 Les recherches annuelles pour l’architecture biophilique (+ 150%) et la décoration biophilique pour la chambre (+ 100%) ont considérablement augmenté selon Pinterest Predicts 2022

Sur TikTok, #naturecore compte plus de 59 millions de vues

Lauren Kavanagh, Directrice Artistique de Hovia

© https://www.hovia.com/fr