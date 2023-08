Pourquoi faire appel à un architecte d’intérieur ?

Vous avez beau avoir du goût et de bonnes, voire d’excellentes idées, une décoration ne s’improvise pas, surtout quand l’enjeu est de taille. Eh oui, c’est au quotidien que se vérifie l’efficacité d’un aménagement.

Et ceci sur plusieurs aspects : l’esthétique, bien sûr, car il faut que l’impression d’ensemble soit agréable sans toutefois trop en faire, le côté confortable, puisque l’on y vit et que l’on souhaite y passer d’excellents moments, seul ou très bien accompagné, fonctionnel enfin pour y circuler à sa guise et s’approprier sans gêne son espace. Pour remplir tous ces objectifs, un regard expérimenté ne sera pas superflu.

L’architecte d’intérieur possède en effet cette vision globale qui sait exploiter au mieux et faire résonner ensemble les volumes, les lumières et les matériaux. Il a le coup d’œil mais sait également prêter l’oreille à vos besoins et à vos attentes, quel que soit la nature des travaux que vous aurez à entreprendre. Dans le cas d’une première installation, vous aimeriez bien pouvoir vous projeter au cœur d’un espace encore vide et qu’il convient de faire vivre. S’il s’agit d’un réaménagement, il vous apportera de nouvelles perspectives, des angles d’attaque différents, de manière à vous évader loin d’un décor devenu trop routinier. Son aide est précieuse pour plusieurs aspects : du choix des meubles, des revêtements, aux transformations structurelles, comme décloisonner ou alors installer des verrières qui vont répartir les volumes de manière plus lumineuse.