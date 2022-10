Salle de bain, le match baignoire-douche

La baignoire est synonyme de détente et de relaxation. On s’y allonge pour lâcher prise et oublier une dure journée de travail. Certains modèles poussent le concept jusqu’au bien-être extrême : c’est le cas de la baignoire balnéo. Pouvant parfois accueillir jusqu’à deux personnes (pour une détente en couple), elle comporte des buses et des jets placés le long du bac pour prendre soin de parties précises du corps et injecter de l’air ou de l’eau au niveau du dos, de la nuque et de la voûte plantaire. Un massage à domicile ! L’eau tonifiante va stimuler le corps, la circulation sanguine et augmenter l’élasticité de la peau tandis que l’air, relaxant, est réputé pour avoir des effets plus que bénéfiques sur le stress tout en favorisant le sommeil.

Côté détente, la douche n’est pas en reste. Si la baignoire prend vite des airs de spa, la douche équipée pour la relaxation finit par ressembler à un véritable hammam avec le plaisir de la vapeur qui dilate les pores de la peau et prépare le corps à relâcher la pression. Une température de l’eau que l’on gère avec précision grâce à un mitigeur thermostatique qui mélange eau chaude et eau froide en fonction d’une valeur présélectionnée mais réagit également à toute variation du débit ou bien de la température en ajustant le mélange d’eau. Un mitigeur intelligent qui garantit ainsi une température constante pendant toute la durée de la douche.

Le bien-être, c’est donc aussi l’affaire de la douche qui sait comment prodiguer des massages par l’entremise de buses et de jets répartis le long de la colonne de douche : c’est simplement la position qui change. On en profitera debout.

Le bain est synonyme de détente, un rendez-vous au moins deux fois par jour. L’accessibilité est un élément à prendre en compte dans le match opposant la douche à la baignoire. En fonction des habitudes des occupants et de leur condition physique, quel équipement leur conviendrait le mieux ? La baignoire s’avère un bon support pour les parents de jeunes enfants : ces derniers aiment passer de longues minutes dans le bain compagnie de leurs jouets ; pour autant, même s’ils passeront un peu moins de temps sous la douche, l’expérience se révélera agréable à condition de penser à quelques aménagements malins : un rebord où poser les jouets ou encore une assise de douche pour asseoir les petits pendant que Maman ou Papa termine de les savonner.

Il ne faut pas non plus oublier les personnes âgées qui ont besoin d’une salle de bain fonctionnelle, adaptée à leur quotidien. Pour les seniors mais également les personnes à mobilité réduite, la grande tendance de ces dernières années est la généralisation de la douche de plain-pied, plus accessible qu’une baignoire standard qui s’avère difficile à enjamber. Dans le cadre de la réhabilitation de l’habitat, il n’est ainsi pas rare que les usagers entreprennent des travaux afin de transformer un coin baignoire en douche, créant ainsi un espace plus sécurisant qui diminue les risques de chute et d’accidents liés au bain. L’ergonomie de l’ensemble est complétée par des poignées fixées au mur pour faciliter les mouvements de même que l’ajout de sièges repliables sous la douche.

Est-on pour autant limité à la seule douche quand on est à mobilité réduite ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de bains moussants : il existe une solution pour en profiter sans danger, la baignoire à porte : nul besoin d’enjamber le tablier de la baignoire pour s’y installer, il suffit d’ouvrir la porte latérale et de passer par-dessus une toute petite marche. Et pour ne rien gâcher au plaisir, les modèles proposés sur le marché ne manquent pas d’allure !

Confort, sécurité, sérénité… Sur les principaux critères qui motivent le choix d’un équipement sanitaire, la baignoire et la douche se tiennent ainsi au coude-à-coude, chacune proposant des options intéressantes. Si après tout vous ne parvenez toujours pas à trancher, il vous reste une ultime solution : ne pas avoir à faire de choix et opter pour les deux. Cela suppose un espace très conséquent si l’on répartit les deux séparément, par exemple de part et d’autre d’un couloir. Dans le cas du combiné douche-baignoire, on est en revanche sur une proposition économe et très astucieuse.