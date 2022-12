Un Noël minimaliste 

Noël est avant tout la fête des enfants, une période chargée de rituel pour les petits et les grands. Découper ses jouets préférés dans les catalogues, écrire sa liste au père noël, patienter au fil du calendrier de l’avent et ses sucreries… Nous avons tous ces souvenirs en tête mais il est aussi fort probable que nous les vivons différemment depuis l’âge adulte, plus encore si l’on a des enfants à satisfaire.

Une parenthèse enchantée dans l’année qui peut rapidement être anxiogène devant toutes les tâches à accomplir et les dépenses à venir. Cette année, mettez un coup de frein sur le fast et commencez par les cadeaux. S’il n’est pas toujours possible de réduire la quantité, la famille a toujours envie de faire plaisir et gâter les petits, vous pouvez décider d’un seul et unique papier cadeau pour tous les présents sous le sapin. La cacophonie visuelle participe à la sursimulation de la période et quel dommage autant d’argent et d’effort déballé et jeté en quelque secondes. Du papier kraft brun ou blanc acheté en rouleau ou sac à pain feront largement l’affaire. Une unité visuelle appréciée et apaisante à prolonger en plaçant les petits paquets dans de beaux paniers en osier pour éviter l’amoncellement décadent que l’on connaît tous.

Quand on parle de Noël minimaliste, on pense aussi au sapin. L’arbre de noël pourrait également se passer de toutes les guirlandes à froufrou usés par les années et se contenter d’une jolie guirlande lumineuse et ainsi profiter de son feuillage si particulier que l’on ne retrouve qu’une fois dans l’année. Si vous n’êtes pas particulièrement attaché à l’odeur procurée par un véritable sapin, une branche de filao aura fière allure dans votre salon et participe à la recherche d’un noël plus authentique.