Carl Gustaf, St-Barth

Et pour séduire une clientèle exigeante, Dominique Desseigne, le président du groupe Barrière, a fait appel à Gilles & Boissier, le studio d’architecture intérieure parisien à qui l’on doit l’hôtel Baccarat à New York, et qui a su accompagner d’une inspiration sobre et caribéenne, la vue spectaculaire du Carl Gustaf. Afin de respecter les racines du lieu, les designers ont d’abord travaillé sur la façade, puis sur l’extension des terrasses et des vérandas existantes. Le bâtiment principal a été voulu telle une grande maison élégante pourvue d’un espace central, où se trouvent la réception, le restaurant, un salon et un espace pour prendre un verre le soir.