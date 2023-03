Un lodge insolite en Namibie

Les tentes du lodge sont toutes lovées dans un écrin de roche, à l’abri des regards. De forme ovale, construites à base d’une structure composée de poutres en bois et recouvertes d’une toile, elles offrent tout le confort de grand standing, irréprochable dans le moindre détail. Pour mieux contraster avec le paysage magistralement dénudé, chaque tente se distingue par sa décoration chaleureuse et abondante. L’architecture et la décoration intérieure évoquent l’esprit colonial anglais de 1920. Le mobilier, scrupuleusement chiné, garantit à chaque chambre une atmosphère unique. La toile qui chapeaute la structure de chaque tente, se compose de canevas qui s’enroulent et se déroulent au gré des visiteurs. De la chambre au salon en passant par la salle de bain, tout a été conçu pour décupler la sensation d’espace total et garantir la vue panoramique, saisissante de beauté qui s’offre à chaque hôte. De nombreux petits objets d’art (loupes grossissantes, lunettes binoculaires, cartes d’explorateur…) confèrent au lieu une atmosphère toute particulière.

Depuis la terrasse de chaque maison toilée, on se plait à observer le spectacle muet à l’aide d’une longue vue. Et quand vient le temps d’un sommeil paisible, le lit à baldaquin, invite au repos dans la sérénité la plus totale. Le confort et la beauté des lieux s’apprécient aussi à travers les tapis uniques qui jalonnent le sol, les deux grands racks où l’on dépose ses malles de voyages, le cabinet modulable où l’on peut pendre ses vêtements, le grand coffre et la commode aux nombre tiroirs. Chaque salle de bain est équipée d’une baignoire-douche. Le style – très anglais – avec douche à effet de pluie, une double vasque des deux côtés de l’espace, confèrent au lieu tout son charme d’antan. Une coiffeuse avec bibelots, de petits flacons, des peignes d’époque, décorent la pièce d’eau avec délicatesse. L’ivoire, l’ébène, le marbre : les matières nobles s’y confondent en toute élégance.

Le lodge dispose également d’une magnifique piscine à débordement qui offre une vue imprenable sur le désert et les reliefs en toile de fond. Rappelant une architecture plus traditionnelle, et s’intégrant avec élégance dans le décor majestueux, le spa permet de se détendre en toute tranquillité.