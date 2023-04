Villa Ixfalia, Saint-Barthélemy

Le plan original de la villa favorise la contemplation du panorama. Sous leurs toitures à pans complexe, se dessinent le bâtiment principal et le bungalow indépendant abritant la chambre des maîtres. Dès l’entrée dans le séjour, on découvre un luxe confortable et élégant, simple et contemporain, signé de bois flotté et de matériaux tressés. Sous le haut plafond, l’espace de vie est décoré avec raffinement et dans un style ethnique et chic, évoquant un luxueux lodge de réserve africaine qui séduit par son originalité. Sa décoration unique combine un blanc froid avec beaucoup de bois chaleureux pour assurer une relaxation ultime à l’intérieur commeà l’extérieur. Canapés, fauteuils, banquettes et tables en bois brut se déclinent dans des tons de miel, créant une atmosphère chaleureuse sous une multitude de suspensions tressées, ajoutantdes touches de lumière douce.