Ouvert en novembre 2013 aux Maldives, le Cheval Blanc Randheli est la deuxième Maison du groupe LVMH Hotel Management. Il se situe dans l’inaltéré atoll de Noonu, à 40 minutes au nord de Malé, dans le décor préservé de l’archipel des Maldives. Ce refuge intime et contemporain de 46 villas vient compléter les autres propriétés du groupe, en offrant le même décor stylisé et relaxant dans une atmosphère détendue au coeur de l’océan Indien.

Eden élégant et raffiné, Cheval Blanc Randheli est l’oeuvre du célèbre architecte Jean-Michel Gathy. En parfaite harmonie avec le paysage paradisiaque qui l’entoure, où se côtoient végétation luxuriante et lagon turquoise, chaque villa se découvre comme une oasis de calme et de volupté. Chacune d’elles abrite un univers accueillant et intime, dans un enchaînement de volumes spectaculaires que des portes en bois monumentales peuvent transformer en espaces plus privatifs au gré des envies.

Conçues dans un esprit loft, les villas conjuguent sens du détail et mobilier sur-mesure pour offrir une expérience résidentielle exclusive. Dans une esthétique mêlant inspirations locales et sensibilité contemporaine, les matériaux insulaires tels que le teck, le rotin, le bambou, le chaume et les noix de coco sont revisités avec des lignes graphiques et des volumes inédits. Une subtile palette de couleurs associe les tonalités élégantes de blanc et de taupe à la vivacité du jaune pop et du vert acidulé. Une collection de 45 spots colorés signée Vincent Beaurin explore dans chaque villa les richesses du spectre chromatique. Installées entre la luxuriante végétation et les eaux cristallines de l’océan, chacune des 46 villas, est un refuge privatisé offrant une expérience unique et une notion d’espace spectaculaire. Toutes ont un large salon, des chambres spacieuses, un double dressing et une salle de bain conçue tel un puits de lumière avec douches intérieure et extérieure, ainsi qu’une piscine privée de 12,5m et une pergola ou un pavillon pour le dîner.

A bord d’un dhoni traditionnel, les hôtes rejoignent le rivage de l’île du Spa Cheval Blanc, sur laquelle six villas de traitements surplombent les eaux du lagon afin d’offrir aux hôtes tranquillité et relaxation. Avec des espaces de vie et des prestations hors du commun – dont une piscine de plus de 25 mètres de long – Cheval Blanc Randheli Private Island propose une expérience de confort, d’espace et de raffinement ultime.

Photos : © Cheval Blanc Randheli