Langouste et Christophine

Méthode

La Langouste

Vous pouvez juste cuire la queue de langouste dans un bouillon salé quelques minutes puis la décortiquer et la couper en médaillons.

Christophine et Igname

Avec quelques lamelles fines à l’épluche légumes au four à 60°C vous faites de chips déshydratées.

Pelez et coupez les christophines et l’igname assez régulièrement, à cuire ensemble dans un bouillon salé. Une fois cuits, mixez en ajoutant petit à petit de la crème et le jus de cuisson pour une texture lisse et gourmande. Assaisonnez de sel et de jus de citron.

La Mangue

Taillez quelques jolis quartiers crus dans une mangue juste mûre et mixez le reste de la chair avec du sel, de l’huile d’olive et du piment. Réservez.

Dressage

Assemblez les éléments froids ou chauds selon vos envies,

Bonne dégustation !