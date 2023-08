Salade de calamar

Méthode :

Salade de papaye

Lavez et pelez la papaye, gardez sa peau pour la marinade du cala-

mar et sa chair pour tailler en julienne (ou râpée). Assaisonnez de jus de citron, huile d’olive et sel. Réservez au frais et égouttez-la si besoin.

Le calamar

Marinez le calamar dans les épluchures de papaye verte

et le jus de citron pendant 1h au frais.

Quadrillez les deux faces de la chair et snackez à feu vif quelques instants. Taillez des bandes fines.

Salsa de tomates

Réalisez une brunoise de tomates fraîches, assaisonnez d’huile d’olive, gin- gembre râpé, zestes et jus de citron et basilic du jardin, fleur de sel.

Dressage

Assemblez les éléments sur un plat à partager ou dans une assiette, ajou- tez quelques feuilles de basilic et fleurs de papaye pour la digestion !