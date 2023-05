Tagliatelles à la langouste

Méthode

La pâte

Mélanger les œufs, le sel et la farine. Réaliser un pâte homogène, fariner et filmer la pâte au frais 2h. Ensuite étaler et fariner à chaque fois, quand la pâte est assez fine, taillez les tagliatelles au couteau ou à la machine. À cuire quelques instants d’ans l’eau salée.

La sauce langouste

Séparez les têtes de queues des langoustes. Faites colorer les têtes à l’huile d’olive avec l’ail, flambez au rhum vieux et couvrez d’eau, à frémissement pendant une heure. Mixez et laissez réduire jusqu’à concentration du goût ! Assaisonnez et rajoutez la crème à votre convenance.

Coupez les queues en 2 à mariner à l’ail et au citron.

Dressage

Démarrez la sauce avec la cuisson de la queue de langouste dans la poêle et déglacez avec la bisque.

Dès que les pâtes remontent à la surface de l’eau bouillante, on les jette dans la sauce à faire sauter à la poêle dans les morceaux de langouste, et à table !