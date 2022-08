Tea time au jardin  

Tous au salon

Pour un tea time réussi, il faut pouvoir installer tout son petit monde confortablement. Le mobilier d’extérieur et particulièrement le salon de jardin est donc la pièce maîtresse de votre espace détente. On le choisit en fonction du style que l’on souhaite donner au jardin, bohème, bucolique, pop ou minimaliste, vous en trouverez également pour tous les budgets. Le salon de jardin en bois est une valeur sûre, élégante et contemporaine, il s’adapte quel que soit le style de votre extérieur. Coussin gris ou sable, blanc ou écru il est parfait pour une ambiance Ibiza pour un style plage même au milieu de la verdure.

Les salons en résine tressés ont le vent en poupe depuis plusieurs années déjà. Aussi beaux que simples d’entretien, ils se déclinent dorénavant sous plusieurs coloris. Pourquoi pas vert kaki ou vieux rose ? Votre extérieur peut se permettre quelques éclats de personnalité si vous êtes d’un style plus discret pour l’intérieur. La résine permet également de belles imitations comme le bois ou le rotin pour ne faire aucune concession entre le style et l’entretien.

Toujours dans la mouvance des matières brutes et naturelles, la corde est un élément incontournable de la saison, on la retrouve surtout sur les dossiers ainsi que les accoudoirs des fauteuils. Elle apporte une touche déco plus pointue qui saura marquer les esprits.

Place au fun

Une fois que vous avez choisi votre salon d’extérieur, c’est le moment de laisser libre cours à votre créativité et d’agrémenter l’espace avec des éléments de décoration. Les tapis d’extérieur ont énormément progressé en termes de résistance aux UV ainsi qu’aux intempéries. Ils sont incontournables pour créer un espace cosy où l’on prend plaisir à se retrouver tout en valorisant votre mobilier. Deux grandes familles s’affrontent, les matières synthétiques avec le polypropylène et le PVC pour les plus répandues ainsi que les matières naturelles comme les tapis en jonc de mer ou en bambou par exemple. Les tapis synthétiques ont l’avantage de très bien vieillir sous la pluie et le soleil, très facile d’entretien, un peu d’eau savonneuse suffit au nettoyage. Les matériaux naturels ont un côté plus élégant mais sont aussi plus écologiques.

Côté esthétisme et tendance on craque pour des modèles vintages, aux couleurs doucement vieillies et aux motifs aztèques ou berbères. Associé à un salon en bois, coussin blanc, effet authentique garantissant la bonne humeur et la détente. D’une manière générale les teintes terre cuite, nude, rosé, lin et sable font un rappel de nos environnements en bord de plage, une sensation de liberté que nous souhaitons retrouver à la maison. De même les formes arrondies viennent nous rappeler avec douceur la nature environnante, on adopte donc des tables basses rondes, des fauteuils suspendus en forme d’œuf, des hamacs, et des bed, bains de soleil en demi-cercle.

Ne jamais négliger l’importance d’une jolie vaisselle. C’est le détail qui viendra compléter votre aménagement extérieur. Venez servir des fruits frais de saison dans de la vaisselle marocaine artisanale ou encore des noix de coco sculptées à la mode balinaise. Des couverts en métal doré, forgés en forme de soleil ou de coquillage ou encore en bois avec les manches recouverts de nacre pour un tea time façon été indien. Les sets de table ainsi que les plateaux viendront également habiller votre table basse et renforcer le style de votre extérieur. Faits de raphia frangés ou des plateaux XXL aux couleurs laquées, ils sont idéaux pour une décoration aboutie et pensée avec goût.

Du vert et des fleurs



Pour la végétation entourant votre nouveau petit cocon, pourquoi ne pas miser sur des fleurs tropicales qui apporteront une touche de couleur tout au long de l’année ? On pense aux bougainvilliers, nécessitant beaucoup de soleil et peu d’eau, fushia, violet ou blanc, de belles couleurs franches qui seront parfaites pour un tea time à la grecque. Une gamme de couleur à retrouver chez les alpinias, des fleurs qui poussent très rapidement sur nos iles et qui seront tout aussi belles une fois disposées dans de jolis vases à l’intérieur comme à l’extérieur. Les hibiscus, rouge, rose ou jaune, seront des bijoux de choix pour votre Eden.