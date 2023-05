Le panier Caraïbe, des fibres d’histoire

Au commencement était la fibre

Au creux de la vannerie se cache un second savoir essentiel : la parfaite connaissance des fibres propres à la tresse, au pliage et à l’enroulement. Ce savant usage des plantes, ce sont donc les Indiens Caraïbes, peuple originel, qui le développent déjà. Les plus prisées, l’aroman et le cachibou, ont la préférence de l’ouvrage fin. De nombreuses autres essences, feuilles d’agaves, broméliacées, lataniers, palmistes et autres bwa patat offrent leur souplesse, leur résistance ou leurs profils texturés à de multiples usages. Dans tous les cas, la sélection précise et le traitement rigoureux de la fibre, la collecte, séchage et la coupe doivent s’exécuter suivant des méthodes terriblement rigoureuses.

Le plan de tresse relève lui-même d’un savoir-faire unique, magnifié dans le panier Caraïbe : la maille est si serrée que la corbeille dans son entier se transforme en contenant parfaitement étanche. L’attention est portée jusqu’au détail, où les brins de tresse sont teintés et colorés pour composer des mailles aux géométries uniques. Pour des tonalités de noir, pensez à baigner le brin dans une boue sombre. Pour une variation d’ocre, le soleil et le séchage seront de bon aloi.