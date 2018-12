Colony Club à la Barbade

Le Colony Club est situé sur la plus belle partie de la côte ouest de l’île, baptisée Platinum coast (côte de Platine). Cette retraite intemporelle prend place au milieu de vastes jardins tropicaux qui descendent jusqu’aux plages de sable blanc de la Barbade et à la mer bleue et calme, à seulement 20 minutes de Bridgetown, la capitale de l’île.

Club privé à l’époque coloniale, cet établissement historique de la Barbade est maintenant un des principaux centre de villégiature de bord de mer. Magnifiquement rénové et restauré avec soin, le Colony Club a conservé une grande partie de l’architecture intemporelle originale, agrémentée d’installations modernes.

Des jardins luxuriants et des palmiers majestueux encadrent les quatre piscines de style lagon. Ses deux restaurants en plein air, proposent une cuisine barbadienne ou internationale et donnent sur un cadre tropical serein. Ils servent un riche assortiment de saveurs axées sur les ingrédients cultivés dans les jardins du complexe. Le restaurant Laguna bénéficie d’un cadre en plein air saisissant tandis que le Sunset Deck propose des repas informels toute la journée et des soirées à thème telles que «Lobster & Jazz» et «Bajan Fish Grill».

Son ambiance sophistiquée s’étend aux 96 chambres et suites réparties dans de charmants bâtiments blanchis à la chaux avec des murs intérieurs en pierre de corail de style Bajan, et qui reflètent une élégance décontractée. Le mobilier en osier et les plafonds en bois créent une atmosphère coloniale, avec une literie d’un blanc pur qui contraste tout en douceur avec un mobilier de bois foncé, type mahogany. Toutes les chambres et suites disposent d’un balcon ou d’un patio privé et d’une salle de bains spacieuse en marbre avec baignoire ou douche.

Les services de conciergerie sont offerts partout, même à la plage où les sports nautiques varient du ski nautique à la plongée en apnée et le kayak. Ces derniers sont tous inclus dans la prestation proposée. Un service de bateau-taxi permet également de visiter toutes les autres propriétés haut de gamme de la côte ouest.

Le Colony Club est l’endroit idéal pour se déconnecter et se reconnecter avec l’incroyable environnement naturel de la Barbade.