Choisissez la hauteur de votre piscine et bénéficiez d’un usage polyvalent !

Wi-Pool révolutionne l’expérience de la piscine avec un fond mobile dernière génération connecté !

IVY est un système astucieux de plancher mobile adaptable aux piscines neuves ou déjà construites. Selon la hauteur du fond de votre piscine choisie, plusieurs usages sont possibles : piscine – pataugeoire – terrasse, IVY est un système étonnamment polyvalent pour donner à chaque fois un autre aspect à sa piscine. Entièrement pilotable via une application, le plafond mobile de Wi-Pool est une solution ultra innovante et originale qui transforme votre piscine selon vos besoins pour une utilisation optimale de votre espace extérieur !

IVY, un plancher mobile révolutionnaire qui se transforme selon vos envies !

Wi-Pool présente un fond mobile nouvelle génération ! En seulement quelques secondes vous pouvez entièrement couvrir la piscine pour profiter d’une soirée conviviale sur votre terrasse extérieure, ou baisser légèrement le fond pour la transformer en une pataugeoire sécurisée pour les enfants.

De plus, IVY est pilotable via une application mobile. Une fois installé, il est connecté avec votre smartphone pour faciliter les réglages et la maintenance à distance.

Adaptable à toutes les piscines, ce système hautement technologique est composé d’une structure en fibre composite. La mousse de polymère à cellules fermées, située juste en-dessous du plancher, permet à la structure de «flotter» à la surface. Quant aux moteurs électriques rotatifs (IP68) qui font descendre le plancher, ils sont installés dans la structure et attachés via des sangles polyamide au fond de la piscine.

De plus, le fond sur mesure s’installe en 48 heures et ne nécessite pas de modification sur la piscine déjà construite.

Un système polyvalent avec de multiples atouts !

SÉCURITÉ

IVY est la meilleure solution sur le marché contre les risques de noyade. Conforme à la norme NF P 90-308 sur la sécurisation des piscines, ce plafond mobile garantit une sécurité absolue. Avec sa structure résistante, ce plancher est conçu pour supporter une charge importante de plusieurs centaines de kilos, il est donc possible de marcher dessus ou poser du mobilier de jardin sans crainte.

MODULARITÉ

Le fond mobile de Wi-Pool est entièrement modulable depuis le smartphone. Toutes les informations sur le fonctionnement sont gérées par les serveurs de Wi-Pool pour une fiabilité permanente et en cas de panne, les techniciens peuvent intervenir même à distance.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Avec IVY, plus besoin d’enlever les feuilles et autres saletés à chaque coup de vent ! Grâce à son espacement des cycles de nettoyage et la couverture complète de la piscine, celle-ci reste propre toute l’année. Et pour ceux qui possèdent un robot de nettoyage, IVY est aménagé d’une trappe pour permettre le passage du dispositif. IVY garantit également une meilleure performance énergétique en réduisant l’évaporation de l’eau et en conservant la chaleur. Ce produit entièrement démontable et recyclable, permet une utilisation optimale tout en respectant l’environnement.

ESTHÉTIQUE

Pour gagner de l’espace dans un petit jardin, pour « créer » un espace de vie pour petits ou grands, ou tout simplement pour l’hivernage et la propreté de la piscine, IVY est la meilleure solution ! Au design unique, avec tous les revêtements possibles (bois IP, lame de composite ou carrelage) pour une finition harmonieuse avec votre environnement, IVY s’adapte parfaitement aux goûts de chacun !

