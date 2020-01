LE RUSSELIA EQUISETIFORMIS Schlecht. & Cham

Le plant qui appartient à la famille des plantaginacées et dont on recense une cinquantaine d’espèces reçoit son nom du baron Hollandais Nikolaus Joseph Von Jacquin (1727/1817), en l’honneur du physicien et naturaliste Ecossais Alexander Russel (1715/1768). Endémique du Mexique et du Guatemala, et depuis largement répandu sous les tropiques car très ornemental, (il a été introduit à Tahiti en 1855), le plant tient son nom d’un mot latin qui signifie « Queue de cheval ». C’est un arbuste retombant, dont le port est buissonnant et qui produit une abondante floraison. Le russellia est aussi connu sous l’appellation de, « Fontaine de Corail », de « Goutte de sang, ou de Larmes du Christ (au Mexique) », de Firecracker » (pétard) aux Etats-Unis.

Description

Avec une longue floraison, cette plante mi arbustive exotique et vivace, s’élève à environ 1 mètre 50. Ses tiges souples portent de petites feuilles étroites, persistantes et des inflorescences regroupées, allongées et tubulaires, qui évoquent des gouttes de sang. Ces fleurs selon les variétés peuvent être de couleur rouge vif, orange, ou d’un blanc pur, d’un blanc crème, ou de couleur jaune qui sont des variétés moins communes et dont le feuillage est moins dense). Le russelia est une plante à enracinement horizontal remontant qui se plait au soleil comme à mi ombre (attention pas d’eau en excès) et dans une terre bien drainée dont le PH doit être neutre-acide, ou dans des sols caillouteux et sableux. Il peut aussi s’enraciner spontanément au creux d’un mur ou s’épanouir dans les talus, au-dessus des murs de soutènement tout comme dans les rocailles. Il peut être buissonnant, taillé en boule, ou planté en couvre-sol et retomber s’il est planté dans un pot suspendu.

Plantation

Le russelia s’obtient par bouturage des tiges ou division des touffes et aussi en marcottage, lequel se fait souvent au sol, de façon naturelle. *Pensez à le rabattre s’il s’étale trop et si les tiges deviennent par endroits étiolées et grisâtres. *Le russelia est sensible aux pucerons et aux cochenilles. Ce sont les papillons et les colibris qui participent à la pollinisation de la plante. Il est utilisé en cosmétologie et favorise la repousse des cheveux.

QUELQUES VARIETES AUTOUR DU MONDE

*Tangerine Falls offre de multiples fleurs orange en grappes terminales. *Yellow Gold porte des fleurs jaunes et son port est très dense. *Russellia Campechiana Standl.C. Ses fleurs sont de couleur lilas/violet. Le russelia, très décoratif car il fleurit toute l’année dans nos îles, apprécie également les bords de mer car il résiste aux embruns.

