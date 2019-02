La lumière souligne l’architecture de vos extérieurs

Maisons Créoles vous éclaire sur les dernières technologies, Led ou solaires, et sur les missions des architectes paysagistes en charge de la création et de l’entretien du jardin mais aussi de sa mise en lumière !

Le jardin est une invitation à entrer en contact avec la nature, sa beauté découle de ses proportions, de sa composition et de sa mise en lumière. Un extérieur éclairé permet d’en profiter dès les premières lueurs de lune, mais l’installation et l’agencement de luminaires peuvent s’avérer difficile. Le recours à un architecte paysagiste est alors recommandé. La délimitation des espaces de vie se fait à l’aide de potelets ou de lampadaires, les bornes et les balises proposent un éclairage d’appoint avec une petite hauteur en bordure de pelouse ou le long d’une allée, les spots à enterrer diffusent une lumière rasante ou en hauteur… Profitez de l’expertise d’un professionnel pour installer les luminaires extérieurs que ce soit dans le jardin, aux abords du bassin sans oublier les allées, façades, pergolas, varangues et éléments décoratifs…, un architecte paysagiste dessinera le jardin et la maison puis précisera le projet lumière : emplacement et fonction de chaque éclairage. Il calculera ensuite les longueurs de câble, de gaine…, puis supervisera le creusement des tranchées pour l’installation des lumières.

Une bonne gestion de la lumière extérieure

Des appliques murales à poser en façade comme éclairage d’orientation, des spots encastrés au sol pour illuminer murs et plantes, un éclairage sous-marin de super qualité, une applique à lumière dirigée vers le bas pour marquer les escaliers, un potelet discret pour souligner un élément décoratif…, les professionnels développent des appareils de haute qualité pour résister à des conditions extrêmes sous nos climats. Exposés à la poussière, à la pluie, au vent, aux changements de température extrêmes et aux fortes contraintes physiques, les luminaires des marques de renom répondent à toutes vos exigences. Ce diffuseur de lumière est étanche, incassable et waterproof. Il est idéal pour éclairer les abords de piscine et le jardin. Il diffuse une lumière blanche ou multi-couleurs avec possibilité de bloquer une couleur à l’aide d’une télécommande et il est rechargeable (fonctionne avec 3 piles AAA). Les designers italiens s’en donnent à coeur joie pour mettre sur le marché une gamme étonnante de luminaires originaux et ultra solides. Les paysagistes spécialisés en éclairage extérieur ont aujourd’hui l’embarras du choix ! Optez, même s’ils sont plus onéreux, pour des éclairages décoratifs résistants, esthétiques et fonctionnels. L’éclairage extérieur sans branchement électrique est possible grâce aux lampes solaires Led, elles sont équipées de mini panneaux solaires qui rechargent les batteries durant la journée. Les guirlandes lumineuses imperméables habilleront les arbres du jardin pour accompagner les instants festifs.

Des suspensions extérieures hors du commun

Offrez de la lumière et du style à votre jardin. Alignées sur un deck en bordure de piscine les suspensions vous permettent de profiter plus intensément de votre jardin et du bassin. A poser ou à suspendre, le choix vous appartient !

Une guirlande décorative design

Il suffit de fixer une guirlande décorative au-dessus de votre table pour apporter une ambiance festive et décalée. Les guirlandes sont idéales pour le balisage de votre jardin, de votre véranda ou de vos tonnelles. Si vous choisissez des guirlandes décoratives à ampoules incandescentes préférez des marques de renom qui garantissent résistance aux chocs, aux rayons UV et aux variations de température.