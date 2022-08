Aménager une cuisine ouverte : les 5 erreurs à éviter  

Choisir les mauvais revêtements

Il est facile de rajouter un plaid, changer les coussins du canapé, ajouter un tapis ou des tableaux aux murs lorsque la décoration de votre salon ne vous plait plus. En revanche et puisque votre cuisine est désormais partie intégrante de votre pièce à vivre, il sera plus délicat de lui donner un coup de neuf à moindres frais. Misez dès le départ sur des matériaux et revêtements de qualité, intemporels qui pourront s’agrémenter au fil du temps d’un nouveau coup de pinceau sur les murs ou de nouvelles suspensions.

Négliger l’éclairage

On peut penser à tort que l’ouverture entre la cuisine et le salon laisse place à suffisamment de lumière naturelle et on a, de ce fait, parfois tendance à négliger son plan d’éclairage. Afin de mettre en valeur votre tout nouvel aménagement mais surtout afin de vous offrir la meilleure expérience possible en cuisine, il faut absolument miser sur un complément de lumière artificielle. LED à intégrer en dessous des meubles, suspensions au-dessus du plan de travail ou de l’îlot central sont donc primordiales.