Aménagez votre cuisine en adoptant les gestes éco-responsables !

Réorganiser les rangements adaptés à au vrac

Grâce à des rangements adaptés à l’utilisation de produits vrac et de fruits et légumes frais, la cuisine s’adapte aux nouveaux usages des consommateurs en quête d’un mode de vie plus sain et éco-responsable. Inspirés des légumiers d’antan, des nouveaux meubles avec niches intégrées permettent de stocker les fruits et légumes directement à portée de main, sous le plan de travail.

Fonctionnelles et déco, les étagères murales reprennent les codes de l’épicerie et permettent d’accéder à ses produits vrac en un clin d’œil, sans encombrer le plan de travail.