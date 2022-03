5 règles pour aménager une salle à manger 

Il n’y a rien de plus triste qu’une salle à manger qui ne reçoit la famille ou les amis qu’une fois par mois. Si les occasions de se réunir se font de plus en plus rare, offrez différentes fonctions à la pièce afin d’y collecter de bons moments. Une bibliothèque en fond afin d’inviter les enfants à bouquiner et faire leur devoir à table, un buffet scandinave qui abrite votre machine à coudre, le principale étant de permettre à toute la famille de profiter de la salle à manger y compris en dehors des grands repas un peu plus rare et formel. Pour la rendre plus chaleureuse, misez sur de belles suspensions qui diffuseront une lumière diffuse, douce et enveloppante mais bien répartit sur l’ensemble de la salle à manger. Un mur de cadres, des étagères encastrées ou un assemblage de pots et plantes vertes pour rendre le lieu plaisant à l’œil et inviter à la détente.