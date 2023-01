Ce n’est pas la lumière qui manque

En extérieur, enfin, tout est une question de dosage : il convient d’éclairer avec parcimonie pour bien matérialiser les passages et accès certes mais sans trop éblouir. On opte pour des objets lumineux ou des balises solaires à ficher au sol qui vont accompagner des allées de jardin, valoriser des massifs végétaux mais aussi donner une autre dimension une fois la nuit tombée à vos abords de piscine.

Dans le prolongement du séjour, la cuisine s’ouvre à vous, baignée d’une lumière d’ambiance provenant, pourquoi pas, d’ampoules à filament du plus bel effet pour un look industriel. Un éclairage diffus qui met dans de très bonnes dispositions pour venir s’installer dans cette pièce dédiée aux plaisirs des sens. Dès qu’il s’agira de mettre la main à la pâte, en revanche, pas d’impasse sur un éclairage directionnel à positionner dans l’axe du plan de travail ou de l’îlot central.

Tout miser sur une seule source dans cette pièce à vivre est insuffisant : il s’agira de compléter intelligemment la lumière fonctionnelle apportée par une suspension placée au-dessus d’une table à manger par exemple. Des appliques au mur et des lampes à poser sur une console ou une table basse participeront à installer des ambiances cosy, histoire d’apprécier des moments de calme et de détente.

Commençons notre tour du propriétaire par l’entrée, qui vous accueille quand vous arrivez chez vous et qui donne un aperçu de votre sens de l’hospitalité à vos visiteurs. Le ton est donné : un éclairage relativement doux, à l’aide d’une suspension originale ou d’un lustre élégant que l’on placera au plus près du plafond de manière à ne pas écraser l’espace. Mis en confiance par cette ambiance conviviale le séjour s’offre à vous, il est tout aussi avenant, mais avec d’autres volumes à gérer.

Un sujet si sérieux que certains d’entre vous n’hésitent pas à faire appel à des architectes d’intérieur pour s’en occuper. Un bon réflexe, si l’on considère tous les paramètres que cette tâche mobilise : l’occupation de l’espace bien entendu mais aussi les différents usages que l’on en fait, de nuit ou de jour. Sans remplacer les conseils d’un vrai professionnel, rien n’interdit de rappeler les grands principes et surtout la manière dont on peut rapidement arriver à des résultats… lumineux.