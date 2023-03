Créer une entrée dans une pièce de vie

Autre tendance forte, le claustra, habituellement réservé à l’extérieur, il envahit peu à peu nos aménagements intérieurs car personnalisables à l’infini, et facilement réalisable en DIY, il crée une séparation graphique à moindre coût. Des tasseaux de bois laissés brut pour un effet naturel ou des teintes nude pour un résultat plus design. Le tout vous permettant de créer une entrée dans un jeu de transparence très graphique, conserver espace et luminosité.

Créer une entrée : la modularité

Si vous adorez jouer avec vos meubles, les changer de sens sans cesse au gré de vos humeurs, une cloison définitive vous paraît moins amusante. Êtes-vous également des adeptes du dressing apparent ? Depuis quelques saisons, les accessoires de mode, vêtements, chaussures … s’affichent fièrement dans nos espaces de vie et plus seulement au fond des placards. Grâce à cette nouvelle façon de consommer la mode, less is more, prenez plaisir à afficher fièrement votre sac à main, panier de course, chapeau de plage et vos magazines Maisons Créoles par exemple à l’aide d’une penderie. Elle viendra naturellement créer un espace de rangement aussi pratique que décoratif, tout en donnant un sentiment de cloisonnement. Si vous misez plus haut, faites donc appel à un artisan afin de créer un meuble sur mesure alliant rangement et esthétisme, vous aurez ainsi une entrée exceptionnelle pensée uniquement pour vos besoins.