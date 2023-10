Cuisine : L’effet Mix and Match

En vous inspirant de cette liberté créative à l’œuvre dans le style industriel, vous avez la possibilité de décliner votre interprétation de la cuisine originale.

Et si vous osiez un mélange des genres, sans toutefois commettre d’impair ou un grand écart stylistique ? Faites cohabiter l’ancien, le vintage et le high tech, osez le mariage de styles. En pratique, ce mix and match en plus d’être tout à fait dans l’air du temps va vous permettre d’entamer la mue de votre ancienne cuisine en lui apportant un coup de boost bienvenu. Au blanc des façades que vous avez fini par trouver trop immaculé, associez par intermittences quelques à-plats de couleurs : des couleurs pastel très sages aux trublions acidulés qui frisent l’effet flashy du fluorescent, la palette est suffisamment large pour vous laisser… carte blanche !

Profitez-en pour jouer sur le relief et alternez les zones pleines, occupées par des caissons, et les niches qui vous offrent outre un espace supplémentaire de rangement une perspective plus profonde.

Vous avez envie de plus de fantaisie cette fois-ci non plus en hauteur mais au niveau de la partie centrale ? Changez un dosseret ou bien une crédence qui ont bien vécu pour une nouvelle proposition plus percutante. Ce sera l’occasion rêvée d’allier plusieurs matériaux au sein d’un même élément fort. C’est le cas de la crédence aux motifs géométriques constitués, de manière aléatoire, d’hexagones en bois, en marbre ou en béton.

Un mix très chic !