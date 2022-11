Votre quotidien révolutionné par la domotique 

Confort et sécurité. Les promesses de la domotique sont alléchantes, avec ce genre de programmes, on peut s’y fier les yeux fermés. On se doute que cette technologie est d’une complexité déconcertante pour les profanes que nous sommes mais c’est le génie des fournisseurs de solutions incluant la domotique qui nous l’ont offerte sur un plateau.

Ce qui rend possible cette révolution, la box domotique, cerveau du réseau. C’est elle qui joue le rôle de passerelle, de relais, qui va faire communiquer les objets connectés entre eux. Ces derniers intègrent des récepteurs qui leur permettent d’interagir aux diverses commandes. La maison est « intelligente » tandis que les usagers sont rendus omnipotents grâce à une interface (en général, leur smartphone) où ils peuvent piloter les différentes fonctions du bout des doigts. Via une application, il est tout à fait possible par exemple d’allumer ou d’éteindre l’éclairage dans telle ou telle pièce (voire d’en moduler l’intensité), ouvrir et fermer le portail d’entrée et les volets, de commander la mise sous alarme de votre maison…… : sur le téléphone, des icônes représentant les installations et toutes les pièces de la maison rendent encore plus fluide la communication.

Et pour ceux qui ne sont pas vraiment branchés smartphone, pas de souci, une télécommande intuitive leur offrira le même contrôle. Sans avoir à tirer des câbles et sans transformation substantielle, la domotique vous donne les clés de l’action à distance et centralisée. Vous vous épargnez ainsi du temps et de l’énergie : plus besoin de passer de pièce en pièce pour actionner des interrupteurs ; plus de tracas non plus pour savoir si vous avez bien éteint la lumière et ceci même quand vous êtes loin de votre domicile : il suffira de le vérifier sur votre appareil.