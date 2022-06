La console d’entrée

Il existe une variété d’objets tels que les lampes, les vases, les livres, des œuvres d’arts, des miroirs qui ne demandent qu’à être disposés sur la console, à condition qu’ils soient judicieusement placés.

La présence d’éléments en matières végétales ou naturelles : telles que des plantes ; des fleurs ; galets ; coquillages… sont tout autant d’éléments qui donneront de la vie sur votre console, pensez-y !

La première question à se poser avant de se lancer dans l’aventure des achats respectifs, pour créer l’ambiance déco de votre console, est la suivante :

Quelle forme ?

Quelle couleur ?

Quel style ?

Quel matériau ?

Mais le plus important est :

Quel rôle va-t-elle jouer cette console dans mon espace ?

Plutôt pratique ou décorative ?

Ou les deux à la fois me direz-vous !

Dès lors que vous saurez quelle direction prendre, vous pourrez avoir le choix et vous assurer que la décoration et l’aménagement de votre entrée, sera donc adaptée et judicieuse. Vous pourrez y déposer votre sac, vos clés, des livres et utiliser la console comme meuble de rangement ou de bibliothèque, qui nécessitera du coup, la présence d’une lampe.

Si l’espace le permet, vous pourrez y placer, juxtaposée à la console, un banc ou un joli fauteuil pour vous déchausser ou bien attendre quelqu’un.

TRUCS ET ASTUCES DECO POUR BIEN AMENAGER SA CONSOLE D’ENTRÉE

1 ERE ETAPE : Déterminez un point focal

Si vous disposez de place, vous pourrez accrocher un bel objet au-dessus de votre console, c’est ce qui créera un point focal. Cela peut se traduire par une belle œuvre d’art. ou un grand miroir XXL, ou encore un mur « WALL GALERY » proportionnel à votre console, dan lequel vous pourrez placer vos photos souvenirs carnet de voyage ou vos photos de famille.

2 EME ETAPE : Créez de la dimension

Cherchez à donner de la dimension en choisissant des objets déco qui ajouteront de la verticalité, de la hauteur : tels que des vases avec des branches hautes ou une jolie composition florale de différentes tailles, ou des lampes de grandes tailles pour donner du caractère à celle -ci.

3 EME ETAPE : Jouez la superposition

Sans trop surcharger l’espace de la console, veillez à choisir des objets ou accessoires déco avec de la matière pour apporter un intérêt visuel.

Choisissez des articles qui donneront du caractère soit par la texture ou la couleur.

4 EME ETAPE : Théâtralisez / jouez avec la scénographie

En y ajoutant des emplacements de rangements, en plaçant des paniers sous la console ou à côté. La présence d’un jeté qui déborde du panier pour créer un contexte plus chaleureux exprimé par des matières douces ou molletonnées. Quelques bougies sur le plateau pour une atmosphère cocooning et feutrée.