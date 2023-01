La cuisine et la salle de bain s’habillent de peinture satin

Ces deux endroits, si essentiels dans une maison, nécessitent en effet une attention particulière pour ce qui est de la peinture que l’on va appliquer sur leurs parois. Cela tombe sous le sens pour la salle de bain, mais le constat ne tarde pas à se faire sentir également pour la cuisine quand on y passe du temps : ce sont des pièces sujettes à l’humidité, car l’eau y prend une part essentielle, voire cruciale.

Baignoire, douche et lavabo (ou vasque, parfois doublée dans certains foyers) d’un côté ; évier de l’autre : les occasions pour que les murs se retrouvent éclaboussés ne manquent pas, d’autant que la plupart des configurations amènent à situer ces équipements près du mur, voire en adossement direct. Même en faisant extrêmement attention au moment d’ouvrir et de fermer le robinet, impossible de contrôler tout à fait les projections ; et l’on ne parle même pas de l’heure du bain pour les plus petits !

Si l’évier semble plus docile que ses confrères de la bien nommée pièce d’eau, la cuisine reste soumise à d’autres aléas à prendre impérativement en compte lors de la peinture des murs. On pense ici aux diverses éclaboussures et les taches de nourriture qui sont le lot de tout cuisinier, les marmitons comme les plus confirmés. Par ailleurs, la condensation fragilise les murs qui sont susceptibles de se fissurer ou de cloquer par endroits.

La salle de bain peut devenir en outre la proie d’autres attaques liées au problème d’humidité : l’environnement est en effet propice à l’apparition de désagréments comme les moisissures, les champignons et bactéries qui sont à la fois un souci d’hygiène et de santé mais également une calamité esthétique qui peut vite transformer un cocon douillet en tracas dont on se passerait bien.