Ma salle de bain aux couleurs du temps

Les amateurs de baignoire retrouvent le sourire cette année : les décorateurs et architectes ne les boudent plus et vont même jusqu’à les chouchouter. Résultat : un retour en grâce de cet équipement qui a eu un temps mauvaise presse. On redécouvre avec délice son pouvoir apaisant propice aux moments cocooning d’exception. Elle est encore plus adorable sur pieds (un rien rétro) ou en version îlot, telle une œuvre d’art que l’on aurait posée là juste pour notre bon plaisir. Les lignes sinueuses des modèles ronds ou ovales épousent divinement l’espace, irrésistible en total look blanc ou en monolithe bicolore, le tablier arborant la couleur phare choisie pour la salle de bain. Les matériaux privilégiés : du durable aux accents modernes, la résine, la céramique dure, ou, comble du raffinement, l’acier titane vitrifié. Une ode à la finesse rehaussée par une robinetterie encastrée dans de la pierre naturelle par exemple, légèrement décalée par rapport à l’îlot, qui met encore plus en lumière le modèle. De petits meubles recouverts de bois à proximité seront comme des répliques miniatures de ces chefs-d’œuvre, supports d’appoint bien trouvés.