OU PLACER UN DECOR MURS EN RELIEF ?

En prenant du volume, les murs deviennent plus expressifs, et leur présence semble beaucoup plus forte. C’est pour cela que l’on évitera d’introduire du relief sur tous les murs du sol au plafond.

Dans un univers moderne et citadin, on optera pour des motifs abstraits et géométriques, tandis que dans un style campagnard on choisira des fresques figuratives.

De la touche artistique au trompe-l’œil en passant par les effets géométriques, la 3D se décline de différentes façons pour sublimer toutes les ambiances.