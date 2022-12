Un Noël Maximaliste

Table de rois

Le ton est donné et l’émerveillement se poursuit lors du dressage de table. On range les assiettes de porcelaine blanche au placard et on fait preuve d’audace. Le noir s’invite cette année en lieu et place de notre vaisselle habituelle. De belles assiettes en noir matte, ou des imprimés géométriques pour plus de relief, à coupler avec des couverts en métal doré. Des coupes de champagne, verre à vin, bougeoir et photophore à foison, osez une petite touche de velours en chemin de table ou un imprimé improbable comme un fier léopard viendra soutenir le sentiment de richesse.

C’est d’ailleurs l’occasion de se plonger dans les règles de l’art de la table et des bonnes manières en utilisant assiettes pour l’entrée, plat et desserts ainsi que les couvertes à viande et poisson et tout ce qui s’en suit, cela donnera à votre table des airs de banquet. Votre diner en lui-même est aussi un plaisir visuel, optez pour un beau chapon bien dodu à rôtir et disposez au centre de table dans une belle et grande assiette, parsemez de sa farce et petites pommes de terre. Chaque plat doit être accordé à votre thématique déco et placez judicieusement sur votre table le moment venu.