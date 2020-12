ILOT CENTRAL ou BAR DE CUISINE (Ou les deux ?)

© Pinterest

© Pinterest

© Pinterest

© Pinterest

© Brabbu

© Brabbu

© Cult Furniture

© Cult Furniture

© Pinterest

© Pinterest

La cuisine ouverte, le rêve de nos intérieurs modernes qui se veulent pratiques mais aussi confortables.

Grâce à elle, préparer le diner pour toute la famille ou recevoir des amis devient un véritable moment de partage. Il n’est alors plus nécessaire de quitter la pièce toutes les 5 minutes pour surveiller la cuisson du repas. Dorénavant des fourneaux à la table, il n’y a qu’un pas ! Mais dans ces nouvelles configurations où le désir de recevoir confortablement persiste, se pose la question de la table à manger. Où, quelle taille, quelles assises ? Beaucoup de questions se posent au moment de concevoir et d’aménager votre cuisine. Et si plutôt que de manger à table, on mangeait au bar ?

Le bar, longtemps un meuble à part de la cuisine où l’on stockait ses plus belles bouteilles que l’on présentait fièrement aux copains lors de l’apéritif, est devenu en quelques années, un élément indispensable de nos cuisines. Le plus souvent en forme de « L », il sert à la fois de semi-séparation de l’espace cuisine et du salon mais aussi de comptoir pour le petit déjeuner ou de passe-plat à l’apéro. Il peut également devenir le point central de votre aménagement et s’adapter à toutes les familles et rythmes de vie en prenant en compte l’harmonie de votre intérieur.

Un bar pour les plus petits espaces, pour optimiser et agencer avec bon goût une petite cuisine. Dans un coquet studio ou une ancienne maison créole retapée, il servira dans un premier temps à délimiter l’espace de vie de la cuisine. Concevez-le attenant au mur de la cuisine et il formera une limite naturelle aux deux pièces. Dans un second temps, et il s’agit d’un atout indéniable dans les espaces restreints, le bar vous permet d’ajouter et camoufler des rangements.

Il suffit lors de votre conception d’ajouter des rangements dans la structure basse de votre bar. Si vous avez la chance de bénéficier de plus de mètres carrés mais que vous êtes plutôt #TeamApéro alors le bar en forme de « L » est la solution idéale. Il combine à la perfection un plus grand plan de travail pour cuisiner et l’ajout de couverts supplémentaires. Quelques détails à ne pas négliger pour ce bar façon extra-large. Choisissez des plateaux à partir de 60 cm de large afin d’offrir plus de confort à vos convives, n’oubliez pas non plus de prévoir de la place pour ranger les tabourets, dans l’idéal un débordement de 30 cm. On apprécie le bar pour sa convivialité et son mode de vie décontracté, n’hésitez donc pas à lui apporter une petite touche décorative pour parfaire l’ambiance. Un joli vase en verre soufflé aux couleurs pastel avec quelques feuillages tropicaux et des suspensions artisanales en osier apporteront la touche finale à des soirées réussies.



Si vous faites partie des chanceux avec un grand espace cuisine / séjour alors lâchez-vous et concevez l’ilot central de vos rêves. Il est l’allié de choc des cordons bleus avec son plan de travail interminable et vous permet également si vous y intégrez votre évier et vos plaques de cuisson, de ne plus donner face au mur lorsque vous cuisinez. Un véritable confort dont vous ne pourrez plus vous passer. L’ilot central permet également de prendre vos repas en famille ou de recevoir des invités à la cuisine. Il peut entièrement remplacer une table à manger ou venir en complément pour des ambiances moins formelles. Il permet également une circulation fluide tout autour, attention néanmoins à prévoir un minimum de 80 cm de distance avec le reste des éléments de votre cuisine.

Choisissez des matériaux lisses, simples à nettoyer. De préférence, le même que le reste de votre cuisine pour le plateau, et des matériaux se mariant avec votre cuisine et votre séjour pour sa structure. En bois clair ou vernis pour des styles balinais, en lamé blanc pour une décoration maison de surfeur ou aux couleurs de votre cuisine. Sublimez-le grâce à un éclairage moderne à l’aide de suspensions. Il en existe pour tous les goûts, en cuivre, métal ou or rose façon Brooklyn ou tout en perles façon boudoir.



Et puis parfois … à quoi bon choisir ? Un grand espace où tout est à faire, offre des possibilités infinies : un ilot central et un bar, c’est possible ! Prévoyez pour cela beaucoup de place afin de venir fixer le plateau du bar à l’ilot central. Vous bénéficierez alors des avantages des deux aménagements. Du rangement, du confort et de l’espace pour cuisiner, une configuration harmonieuse et esthétique pour votre grande pièce à vivre mais aussi tout le loisir d’y prendre vos repas à plusieurs. Le petit plus: disposez vos tabourets de part et d’autre de la structure de bar pour encore plus d’assises et toujours plus de moments de vie dans votre maison.

Texte : Carol’ann AJANANY