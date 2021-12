LE RETOUR DU TERRAZZO DANS NOS INTERIEURS

Le terrazzo est à l’origine un revêtement de sol composé de fragments de pierres naturelles. Il remonte à l’Antiquité et tire son nom d’une commune italienne de la province de Véronne. C’est à Venise que ce procédé atteint son apogée, tant dans le savoir-faire que dans l’aboutissement esthétique.

Le procédé de fabrication du « Terrazzo » est ancien et traditionnel. Il est fabriqué à base de ciment teinté dans lequel on a ajouté un ou plusieurs granulats, qui donne un aspect minéral pailleté. Il est poncé afin d’obtenir une surface lisse.

Ce matériau très utilisé dans les années 20, marque les esprits avec son retour au début des années 90 et plus particulièrement aujourd’hui.

Autrefois réservé aux intérieurs les plus luxueux, le terrazzo séduit les marques de décoration peu onéreuses qui le rendent plus accessible. Qu’il soit authentique ou en imprimé, les motifs géométriques du terrazzo s’introduisent dans nos intérieurs (sol ; mur ; plan de travail ; douche ; vasque ; mobiliers) et sur nos objets déco.

Souvent utilisé dans la cuisine et dans la salle de bain, le terrazzo avec ses couleurs, son élégance et sa folie, s’émancipe et habille nos tables, bancs, notre vaisselle et autres accessoires.

Premier retour notable lorsque le terrazzo égraine la boutique Hermès rue de Sèvres, réalisée par l’agence RDAI dans l’ancienne piscine du Lutetia.

Le « Terrazzo » donne des couleurs à nos intérieurs à l’aide de ses petits motifs irréguliers et ses teintes lumineuses. Ces couleurs joyeuses et vives apportent du peps à nos intérieurs, sous formes de petites tâches colorées. Les coussins et papiers peint osent eux aussi le motif « Terrazzo ».

Avec la tendance « slow furniture », on recherche volontiers des matériaux durables, qui traversent le temps. Et c’est bien ce à quoi répond le Terrazzo, qui est très résistant aux chocs et à la chaleur ; sans compter qu’il est imperméable. Étant donné qu’il résulte de l’agrégation de débris de minéraux, on pourrait presque le faire passer pour un matériau de récup’.





















LE TERRAZZO EN CUISINE

Très résistant aux taches et à l’humidité, c’est dans la cuisine que l’on retrouve le plus le terrazzo.

Ce mélange de pierres naturelles et d’éléments concassés tels que LE MARBRE le granit, le verre ou le métal confère au terrazzo un rendu chic et unique. Dans une cuisine rétro et pop, on le choisit comme crédence et plan de travail, en prenant le soin d’associer les taches à son mobilier de cuisine.

Il peut être discret en privilégiant un aspect monochrome. En optant pour un plan de travail en terrazzo monochrome, il sera judicieux de choisir un mobilier plus coloré pour apporter du contraste (chaise, placards, table).

Dès lors que nous prendrons le parti d’avoir un rendu sobre, on l’associera avec un mobilier plus chaleureux, des lignes épurées pour le mobilier, du bois pour les matériaux, la présence de luminaires plutôt design, afin d’obtenir un résultat chic et contemporain.

LE TERRAZZO DANS UNE SALLE DE BAIN

Dans une salle de bain le terrazzo est de mise pour un style rétro. Du sol au plafond on pourra ainsi donner une atmosphère fantaisiste et chic !

De quoi nous mettre de bonne humeur le matin.

Pour les petites salles de bain il est préférable de choisir des motifs plus larges, avec des taches plus imposantes. afin de ne pas étouffer l’espace et permettre ainsi un aspect plus graphique.

Les vasques seront de préférence de couleur unies, assorties à la couleur des pans de murs.

Résistant à l’eau, ce revêtement est vraiment idéal pour la douche. De plus il sera opportun d’adopter une robinetterie plutôt rose gold ou noire.

Pour un total look design on pourra parfaitement l’associer au béton ciré et/ ou béton teinté sur un pan de mur entier.

LE TERRAZZO DANS UNE CHAMBRE OU UN SALON

Il s’invite également dans les espaces tels que la chambre et le salon, au sol ou sur un pan de mur, pour délimiter l’espace. On pourrait difficilement l’imaginer dans une chambre et pourtant il trouve sa place à condition de choisir minutieusement les couleurs et l’ambiance qui s’y prête.

Dans une chambre il est certain que des couleurs chaudes seront à privilégier pour créer une atmosphère de plénitude et de détente.