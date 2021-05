UN VOYAGE HAUT EN COULEURS POUR l’ANNEE 2021

Rôle de la couleur

Nous connaissons les effets de la couleur sur notre mental et notre environnement. D’autant plus que celle-ci doit être judicieusement placée selon le Fengshui, puisqu’elle dépendra de notre profil et personnalité. Il est pour cela opportun de bien se connaitre, pour éviter les faux pas !

La couleur influencera notre perception et aura donc un impact sur nos émotions et notre humeur. C’est bien connu : « les couleurs envoient des vibrations. Elles nous apaisent ; nous attirent, se combinent avec notre personnalité ; ou nous repoussent…

Mais qu’en est-il depuis cette crise COVID 19

Cette crise sanitaire a fortement marqué et bouleversé les comportements et avec dans sa folle course, notre besoin d’améliorer notre décoration. En effet le confinement intégral ou partiel nous a permis de mettre l’accent sur le besoin de nous sentir bien chez nous, la volonté d’améliorer nos conditions de vie ou et de travail à la maison.

La tendance en couleurs pour l’année 2021, mettra donc l’accent sur de nouvelles perspectives couleurs en décoration, autour des matières naturelles, brutes, où priment le végétal, avec la nature au-devant de la scène.

On mettra l’accent sur le naturel, l’authenticité et le minimalisme, pour instaurer un climat paisible et serein.

Quelles couleurs pour son intérieur ?

On verra donc émerger tous les bruns, la couleur sable, les beiges et toutes les gammes de bois clairs ou foncés.

Le gris vient devancer le noir, et plus particulièrement le gris anthracite qui apportera du caractère.

Le bleu est de retour : « bleu foncé » qui reste la couleur inspirante pour la détente et l'apaisement. Toutefois parmi les bleus, on voit arriver le « bleu ciel », ou le bleu « terre » pour plus de douceur. Retenez les bleus « céruléen- French Blue ». Par exemple : Pour démarquer une pièce ou affirmer un coin bureau Dans un salon vous pourrez utiliser un bleu « sourd » ou terre pour créer une atmosphère paisible et de détente. Une couleur bleu « terre » apportera de la subtilité et de la profondeur à condition de bien gérer les teintes de la pièce et permettre un certain équilibre. Sur un plafond, devenu le 5 ème mur de la maison.

Les couleurs franches sont sur la place pour tous ceux et celles adeptes des couleurs vives. Tel que le rouge « sourd », comme le « prune », « vermillon », sans oublier les incontournables couleurs : « brique » « terracotta » pour une atmosphère chaleureuse dans nos intérieurs.

On ose davantage en 2021 le jaune : citron ; tournesol mais tout aussi épicé avec le jaune « curry ». Par exemple : Pour créer une atmosphère conviviale, enjouée, dynamique. On l'utilisera par petite touche dans des pièces dites conviviales.

Le vert n’est pas en reste, pour la fraîcheur ; joie de vivre ; vitalité de nos intérieurs. Le nom de « green Ash » pour un vert mentholé et rafraichissant. C’est une reconnexion avec la nature avec les verts : « forêt- sauge- menthe-amande- olive- vert d’eau, on ne s’en lasse pas ! Et surtout le kaki qui vient s’associer avec un jaune, un gris, du bois et le blanc. Par exemple : vert, turquoise, marbre et marron dans une cuisine apporteront du charme, de la modernité et de l’élégance.

Toutes les teintes or, argent, cuivre apporteront des ambiances vieillies et élégantes avec un petit air rétro !

Les ambiances métalliques s'installent avec un aspect pierres semi précieuses.

Sur le podium, on retiendra plus particulièrement pour ces nouvelles tendances : la Terre d’argile, entre beige et marron, appelé en 2021 : « Brave Ground ».

Ce sont des teintes très riches qui se déclinent en plusieurs variantes telles que : beige, caramel, ocre, taupe…

Ces coloris présents dans notre environnement naturel s’associent parfaitement avec des teintes de vert, du mobilier en bois, des matériaux osier et rotin, pour créer ainsi des ambiances zen, reposantes et exotiques.

En Fengshui, le brun est la couleur par excellence de l’ancrage, la stabilité, l’enracinement, la sagesse et la stabilité. Par exemple :

Bleu ciel et brun (pourtant opposées car l’une est froide et l’autre chaude) elles se combinent parfaitement dans un salon pour créer une douce harmonie.

Pour une ambiance bohème et chic on associera les bruns avec du noir et du doré.

Tout ce qui attrait au naturel, à l’authenticité est de retour pour apporter un cadre favorable au bien-être !