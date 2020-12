Zoom sur les poses de carrelage les plus « tendance »

Choisir son carrelage peut parfois s’avérer être un long et pénible processus. Beaucoup de choix ou pas assez, peur de se lasser ou regret de ne pas avoir osé, on vous facilite la tâche en décryptant les tendances carrelage pour l’année 2020 !

Tendance XXL

Il est le loin le temps des petits carreaux marron qui recouvraient les sols de nos grands-parents. Si l’époque a changé et que les carreaux blancs 15 x 15 cm ou le minimalisme ont eu leur moment de gloire, il est temps de voir plus grand. On commence à parler de carreaux grand format à partir des dimensions 60 x 60 cm, mais une plus large gamme tend à s’installer dans nos intérieurs. On les aime pour leur modernité mais aussi pour l’impression d’espace et d’harmonie qu’ils procurent. Ils ne sont pas réservés aux grandes pièces, ils s’accommodent d’ailleurs dans la chambre ou la salle de bains pour agrandir la pièce grâce à ce format particulier qui fait disparaitre l’effet de joint au sol. A la fois esthétique mais aussi pratique, le carrelage XXL peut également se poser dans les pièces dites humides comme la cuisine ou la salle de bains. Choisissez un modèle 120 x 120 cm imitation bois, pour une douche à l’italienne au style scandinave ou un carrelage extra-large mural effet béton ciré pour moderniser votre cuisine.

Du blanc au mur !

Qui a dit que le carrelage devait se limiter aux sols ? Que ce soit dans la cuisine ou la salle de bains, le carrelage mural s’avère être une option plus que pratique et désormais également design. Le carrelage mural blanc apporte lumière, fraîcheur et offre plus de possibilités en termes d’aménagements. Peu importe la finition, mat ou brillant, les dimensions ou encore les reliefs, il est une solide option parmi tout ce choix. Une crédence blanche façon carreaux de métro révèlera une cuisine colorée ou une salle de bain naturelle bois et osier. Trop classique ? Aucun problème, découvrez un large choix de carreaux muraux blancs aux reliefs et dessins bien marqués. Optez pour un effet vieilli sur un format carré aux motifs anciens ou pour une pose originale en formant vous-même les patterns.

Pastel everywhere



Elles ont envahi les feed Instagram, les podiums et bientôt votre intérieur. Les couleurs pastel sont une tendance très forte en mode comme en décoration intérieure. Elles adoucissent tout en créant une touche d’originalité. Du rose baby au bleu layette, en passant par un vert d’eau rafraichissant et un jaune façon sunset, le pastel se décline à merveille dans les motifs et patterns des carreaux de ciment, autre incontournable depuis plusieurs saisons déjà. Pour une chambre romantique ou un point de lumière dans un couloir, le carrelage aux reflets pastel renforce le côté cosy et chaleureux de n’importe quel style d’intérieur.

Carrelage, parquet ou pierre, pourquoi choisir ?



Les carrelages imitation ont énormément progressé ces dernières années et il est tout à fait possible d’obtenir désormais une douche imitation marbre ou des sols effet béton ciré, tout en conservant les petits prix et l’entretien facile du carrelage. Grâce au carrelage imitation, certains rendus ne sont plus inaccessibles. L’effet métal oxydé pour les amoureux du style industriel ou encore un sol en pierre naturelle pour un look maison occitane font les beaux jours de vos intérieurs. Disponible dans un large choix de couleur et de matière, si vous rechignez à installer un sol noble et onéreux dans une pièce humide ou à fort passage, le carrelage imitation est le compromis idéal entre le style, le prix et l’entretien. Cela peut également être une astuce pour votre extérieur comme l’encadrement d’une petite piscine. Faire la jonction entre votre terrasse habitée et votre piscine en utilisant du carrelage façon parquet bois est une technique de plus en plus répandue.

Mix and Match

Un savant mélange de parquet et de carrelage délimitera les espaces mais permettra aussi quelques touches de fantaisie. Si vous avez opté pour du parquet mais que vous avez succombé à la tendance carrelage graphique, disposez quelques mètres carrés de carreaux de ciment dans votre cuisine en créant une délimitation avec votre séjour. Cela vous permettra d’allier les deux matières et de créer un esthétisme unique et propre à votre maison. N’hésitez pas à vous renseigner sur le prix de la pose au m2 et ainsi préparer votre sol au mieux. C’est la seule règle dans cette tendance parquet/ carrelage car pour le reste, libre cours à votre imagination. Choisissez du carrelage effet béton ciré pour les amoureux du style industriel ou encore une belle imitation de marbre pour rendre le tout encore plus chic.

Texte : Carol’ann AJANANY

Photos : © Pinterest