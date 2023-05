Sandals Royal Curaçao, Les Caraïbes

« Notre vision de l’expérience a été inspirée autant par la beauté naturelle et la culture colorée de l’île, que par nos hôtes et les nombreuses façons dont ils peuvent s’engager dans cette destination incroyable », a déclaré Adam Stewart, Executive Chairman de Sandals Resorts. « Ce resort est un témoignage de la mutation du tourisme via des expériences nouvelles. Les touristes ne se contentent plus de miser sur des vacances « All-inclusive », ils profitent à présent de l’énergie locale et rendent hommage à la population et à la culture des lieux ».

L’hôtel est situé dans le domaine exclusif de Santa Barbara, à 24 kilomètres de l’aéroport international de Curaçao. Sa position est caractérisée par son orientation vers l’ouest et mêle de façon naturelle l’environnement à l’expérience du resort, tout en capturant l’un des couchers de soleil les plus spectaculaires des Caraïbes. Les couples peuvent y découvrir la beauté et la diversité géographique de Curaçao, connue pour son terrain propice à l’aventure, ses plages immaculées, ses grottes calcaires, ses sites de plongée spectaculaires et sa capitale dynamique, Willemstad, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.