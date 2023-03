Il était une fois La Réunion

Un tour sur les sentiers

Sur la terme ferme, si vos pieds fourmillent et que vous vous sentez d’attaque, les sentiers de grande randonnée sont à votre portée, comme le trek GR 1, qui contourne le Piton des Neiges et ses 3 070 mètres de haut, et fait traverser Cilaos, Mafate et Salazie en passant par le col du Taïbit, frontière naturelle entre Cilaos et Mafate. Mais rien n’interdit de s’embarquer pour des escapades qui vous tiendront en haleine. Dans le Nord, citons quelques sentiers réputés de difficulté moyenne : la Roche Ecrite depuis Mamode Camp au Brûlé (une fenêtre panoramique sur Salazie, Mafate et le Piton des Neiges et, si vous êtes vraiment chanceux, l’illustre privilège de croiser sur le sentier l’une des raretés de nos forêts, le tuit-tuit), le tour du Pic Adam depuis les hauts de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde, ou le sentier Mercure depuis le quartier de La Providence. Dans l’Ouest, vous pourrez, par exemple, profiter de la vue imprenable du Maïdo avant d’entamer la montée vers le sommet du Grand Bénare, à 2 898 mètres d’altitude.

Dans le Sud aussi, les destinations ne manquent pas. Retenons ce trait d’union entre l’Entre-Deux et le lieu-dit Dimitile qu’est le sentier Bœuf La Chapelle. Réputé facile, il comporte tout de même un dénivelé positif de 700 mètres et sera l’occasion d’une halte enrichissante au Camp Marron, l’espace culturel muséographique qui retrace l’histoire du marronnage et de l’esclavage grâce à la reconstitution d’un camp marron.

Dans l’Est, signalons une randonnée classée dans la catégorie familiale, pas très compliquée et accessible même aux petits marcheurs, le tour du Grand Etang qui vous mènera à l’unique grande étendue d’eau de La Réunion.

N’oublions pas l’intérieur de l’île, qui offre également une multitude de circuits. Parmi eux, une escapade au Piton d’Anchaing, au centre de Salazie, et depuis l’Ilet Vidot. Une randonnée estimée d’intensité moyenne mais qui présente certaines difficultés : attention aux glissades éventuelles surtout s’il a plu.