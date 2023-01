Un magnifique loft à Eindhoven

LA SALLE DE BAINS, OASIS DE BIEN-ÊTRE

L’objectif d’unité entre les différents éléments se poursuit dans la salle de bains, où un spa a été conçu, comprenant une baignoire jacuzzi et un sauna, ainsi qu’une généreuse douche à l’italienne. Dans cet espace spacieux et bien distribué, les revêtements simples côtoient d’autres accessoires d’inspiration chaleureuse et naturelle, comme les meubles en placage de chêne, les plantes et les détails décoratifs dans les tons dorés

Le résultat obtenu par François Hannes et Willuks repose non seulement sur la beauté visuelle, mais aussi sur le choix de matériaux qui assureront la durabilité et la fonctionnalité de la maison. C’est la raison du choix d’HIMACS, pour l’imposante double vasque, dans la teinte iconique Alpine White. Pour ce coin dédié au bien-être, il était essentiel de pouvoir garantir l’hygiène et la propreté, ce qui fait la renommée d’HIMACS. Sa nature thermoformable, avec des possibilités de conception infinies, en a fait le matériau idéal pour cette salle de bains, répondant ainsi aux attentes des propriétaires. De plus, la surface non-poreuse et sans joints visibles empêche la prolifération des germes et des bactéries et sa résistance aux impacts et aux rayures, garantit la durabilité et la facilité d’entretien.