Otoctone 80 : le songe d'une maison flottante

Ce luxueux Motor Yacht de 24 mètres de long, frappe dès le premier coup d’œil par son style résolument unique et ses lignes ultra modernes. Élu meilleur catamaran des World Yachts Trophies, favori de la flotte Sunreef Yachts Charter, OTOCTONE 80 est l’icône d’une architecture navale majestueuse. L’espace est maîtrisé à la perfection sur ce yacht au design unique qui propose des croisières d’exception sur le bassin ouest méditerranéen de mai à octobre. Ce catamaran se tient prêt à offrir les plus belles évasions écologiques maritimes et démontre qu’il est désormais possible de combiner luxe, performance et respect de l’environnement.

Élaboré comme une “maison loin de la maison”, OTOCTONE 80 affiche une belle ambition : celle d’un service irréprochable sur un yacht créé pour séduire une clientèle exigeante. D’une superficie de 380m2 il est parfait pour les réunions en famille ou les vacances entre amis. Avec une suite dotée d’une généreuse salle de bain avec une douche à l’italienne, d’un dressing et d’un coin bureau vue sur mer, une deuxième cabine avec un lit double convertible et d’une salle de bain et enfin 2 cabines standard avec un grand lit et salle de bains privées, OTOCTONE 80 permet de vivre ensemble tout en disposant d’un espace dédié à chacun.

Baigné dans une lumière naturelle grâce aux larges baies vitrées, le grand salon reste la pièce principale du navire où les invités peuvent se prélasser et profiter de beaux moments de partage. Avec son grand pont principal, le yacht privilégie la vie extérieure : une immense terrasse pour les bains de soleil et de larges banquettes pour y déguster des cocktails originaux tout au long de la journée.

L’expérience sensorielle se poursuit depuis le Fly Bridge situé à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer, où les hôtes profitent du coucher de soleil, d’un petit-déjeuner ou encore d’une séance de yoga avec un panorama océanique à 360°C. Sur le pont arrière, autour de l’immense table, à l’abri du vent et des rayons du soleil, la cuisine du chef mise à l’honneur.