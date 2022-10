Une maison panoramique à Los Angeles

Cette maison de cinq chambres, de près de 700 m2, est située sur un terrain d’un hectare dans un quartier protégé, habité de luxueuses demeures. Elle a été conçue par le directeur de HM DG, Hassan Majd, dont le cabinet a également construit la résidence, vendue près de 12 millions de dollars.

L’extérieur de cette maison sur deux étages est recouvert, au premier niveau, d’un stuc de couleur sable et, au second, d’un bois modifié Kebony imprégné de minéraux, lesquels lui permettent de résister aux agressions climatiques et aux parasites. Ce matériau classé platine ne nécessite aucun entretien et sa couleur, en se patinant, évolue du doré initial à un beau gris argenté.