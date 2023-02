Faites l’expérience d’une pergola bioclimatique 

Vous aimez recevoir les amis en terrasse, passer du bon temps en famille au milieu de votre jardin dans une ambiance conviviale et sans avoir à vous plaindre des mauvaises surprises que peut réserver la vie au grand air ? Ayez le réflexe de la pergola bioclimatique, fusion parfaite entre intérieur et extérieur. Cette protection qui cumule les bons points va vous permettre de prolonger votre espace de vie et de loisirs sans gros aménagement.

Un cadre profilé dans lequel s’encastrent des lames motorisées en aluminium thermolaqué pouvant surmonter, selon le modèle, des poteaux en aluminium. Voici le portrait de votre nouveau compagnon outdoor, un partenaire toutes compétitions qui présente une haute résistance aux intempéries et à l’érosion. L’ardeur du soleil et ses rayons, pas un souci pour votre pergola. La pluie qui s’invite dans la partie, elle gère. Vous y êtes à l’abri et confortablement installés, tout comme votre mobilier qui, même pensé pour un usage en extérieur mérite un peu d’attention.

Sachez qu’à La Réunion, les spécialistes de l’aménagement outdoor en réalisent des modèles sur mesure, fabriqués d’ailleurs dans des ateliers locaux. Le fonctionnement du dispositif repose sur l’action des lames orientables qui remplissent deux missions : réguler finement le rayonnement solaire et protéger des averses. On comprend mieux son appellation, « bioclimatique », car cette pergola intelligente permet de réduire les consommations énergétiques à peu de frais (économiques comme écologiques) ; par ailleurs, l’aluminium qui la compose est 100% recyclable.

Dans le premier cas de figure, le positionnement des lames va guider les rayons lumineux pour ne laisser filtrer qu’une infime partie tout en faisant attention à bien chasser la chaleur. Il suffit qu’il pleuve, pour qu’elles se ferment automatiquement formant un toit hermétique : l’eau va s’écouler et être évacuée via les poteaux servant de gouttières d’appoint.

Pour réguler la chaleur et la ventilation, les lames ont un large rayon d’action compris jusqu’à̀ 130° degrés.

Où la placer ma pergola bioclimatique ?

Plusieurs configurations : votre installation pourra être adossée à la façade de la maison, disposée en angle, fixée entre deux murs et donc sans portant supplémentaire ou en structure autoportante à poser là où cela vous convient, au beau milieu de votre jardin ou encore à proximité de la piscine, histoire de disposer d’un abri occasionnel après une baignade ou lors d’une sieste improvisée.

Dans le prolongement immédiat d’une pièce de vie ouverte sur la terrasse par une baie vitrée, elle offre une continuité étonnante entre l’intérieur et l’extérieur, ouvrant la perspective.

L’astuce : transformez votre pergola en l’équivalent d’une pièce supplémentaire afin de bénéficier des avantages d’une varangue sans avoir à construire en dur. Rien de bien compliqué : dotez votre installation (adossée à votre terrasse) de stores verticaux zippés ; ces derniers, en position fermée, vont cloisonner sans risque de claustrophobie car la toile utilisée pratique la transparence adaptée : vous pouvez voir à travers sans être dépistés et sans craindre les piqûres indésirables, ces stores servant par ailleurs de moustiquaires.

Si vous avez prévu de rester dehors jusqu’au bout de la nuit, votre pergola bioclimatique assurera le spectacle grâce à un éclairage intégré qui peut être modulé en jouant sur l’intensité de la lumière diffusée en fonction de l’ambiance souhaitée.