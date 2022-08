Une cabane chic au jardin  

L’installation de votre nouvelle cabane peut se faire en même temps qu’un nouvel aménagement de votre jardin. En créant une terrasse à votre cabanon, vous disposez d’un espace 2 en 1 vous permettant de recevoir dans le jardin avec plus de confort. De beaux dimanches en perspective, accompagnés d’un barbecue ou d’un brasero. L’offre est de plus en plus variée et vous trouverez forcément le compagnon de vos déjeuners en famille ou dîners entre amis. Le bon goût des aliments grillés au charbon, les desserts cuisinés à la flamme comme l’ananas rôti au miel ou encore la légendaire et américaine brochette de chamallows, de quoi faire plaisir à tout le monde sans dénaturer le style de votre tout nouveau cabanon. Adopterez-vous volontiers un barbecue au gaz ou électrique pour sa facilité d’utilisation, sa cuisson précise et sa chaleur immédiate ou allez-vous craquer pour l’esthétisme et la promesse de convivialité d’un brasero ?