Votre annexe indispensable 

Libre à vous d’aménager un chemin semé de galets blancs par exemple ou de pas japonais se détachant sur le vert de votre jardin pour délimiter l’accès qui y mène depuis l’autre bout du jardin.

Votre annexe se démarque également par son style, qui dépend en grande partie du matériau qui la compose : bois, PVC ou métal. Le bois utilisé pour les lattes et planches des abris est généralement du pin, de l’épicéa et du douglas. Les essences utilisées provenant de forêts à gestion durable, sont de classe 4 et traitées en autoclave contre les différentes agressions dues aux insectes, moisissures, ou champignons. Mention spéciale pour un bois introduit d’Asie qui s’est très bien adapté au climat local, le cryptomeria. Un bois tendre, se présentant sous un aspect jaune rosé avec de très belles veines. Son utilisation en extérieur nécessite un traitement spécial, il est à noter qu’une annexe en bois de cryptomeria est du plus bel effet.

L’abri en résine ou PVC, est une alternative au bois. Son intérêt : il se monte très facilement ; pas besoin d’être un bricoleur aguerri : quelques clips et vis feront l’affaire pour assembler des panneaux déjà prémontrés. La structure est renforcée par des structures métalliques. Le toit, généralement en pans, est fixé sur une armature. Pour le sol, là aussi, pas de complication : un kit fondation, toujours en PVC, est prévu. Il résiste à la corrosion, ne se déforme pas et reste étanche. Traité anti-UV pour éviter la décoloration au soleil. Et cela tombe très bien puisque vous aurez personnalisé votre abri en adoptant votre coloris préféré.

Les abris en métal, eux, sont en acier galvanisé ou en aluminium ; traités contre la rouille, ils présentent les mêmes caractéristiques, ne craignant pas la vie en extérieur et se nettoient aussi facilement que leurs équivalents en résine.

Quel que soit le modèle qui vous siéra, votre abri intégrera une porte, à un ou deux battants, voire coulissante ; d’autres ouvertures ne sont pas indispensables si l’on se contente de l’aspect remise de l’abri et qu’il n’a pas vocation à se présenter également comme lieu de vie.

La porte étant entrebâillée, profitons-en pour jeter un coup d’œil à l’intérieur. Le plancher pourra accueillir le gros matériel et du mobilier comme la tondeuse, les chaises de jardin. Les autres outils trouveront leur espace de rangement en hauteur, grâce à l’aménagement sur les parois de crochets, d’étagères ou de crémaillères. Le tour d’inspection se termine par un élément indispensable, l’armoire à fermer à clés, pour tenir à distance des enfants le matériel toxique : engrais, terreau et autres produits de traitement des végétaux, pots de peinture…