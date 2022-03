La ratière, astucieuse boite à tradition 

Aujourd’hui la pratique, si elle reste répandue, devient presque militante : elle est la défense des usages, la mémoire d’une histoire de survie, de cuisine, de spécificité antillaise. Il faut dire que sa consommation est multiséculaire, ramène même au passé précolonial de l’île, où déjà Arawak et Caraïbe s’en délectaient, dans une sauce de piment et manioc. Peu gouté par les colons, le crabe, comme évoqué, a rejoint les couis esclaves, consommés en abondance à la fin du Carême pour en épuiser les stocks. A la sortie de l’esclavage, les festivités honorent plus volontiers le coq et le cabri du dimanche de Pâques : il faudra, des poignées d’années plus loin, l’effort collectif d’une valorisation du patrimoine et de l’histoire de l’île pour voir s’ancrer dans les pratiques la mémoire oubliée du crabe : désormais, on le célèbre le lundi Saint, bien volontiers en famille et sur les plages !