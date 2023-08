La rue Barbès, rue de la résistance

Au n°8 qui fait angle avec la rue de Nozières, M. Auguste Campras affectueusement surnommé papa Gus et sa femme maman Yot tenaient un lolo bien achalandé. Devant, Gracieuse vendait des « doucounes » et gâteaux coco, ananas et goyave.

Une rue très éclectique !

Plusieurs enseignes nous invitent au voyage en Afrique. M. PHILADELPHE, décline avec nostalgie la liste des enseignes et des voisins du salon de coiffure éponyme, qui n’existent malheureusement plus : la librairie de Me Montantin, Me Delvecchio, Nénette la chapelière, la pharmacie DEGRAVE, le sonorisateur, Claude Corbin, l’imprimeur Jackson, les bijoutiers, la librairie le Figaro, M. Yoko le tailleur, d’illustres commerçants de Pointe-à-Pitre, M. Hubert Jasor, M. Berthelot qui avait commandé la première SM Citroën Maserati, objet de toutes les curiosités pour l’époque.

La mercerie chez Tati, elle, a su traverser le temps contrairement à Hermantin. La Guadeloupe entière y converge pour acheter leurs fournitures surtout à la période de carnaval.

La rue Barbès retrouve donc doucement vie et notoriété. D’autant qu’au n°5, sera implanté un grand magasin d’articles de mariage. C’est une emprise profonde et singulière de par son deuxième accès, à la rue Lamartine.

De la portion, rue Schoelcher jusqu’au quai Lefèvre, nous rentrons dans une aire d’éducation scolaire. À commencer par l’école primaire Amédée Fengarol du nom du défenseur des droits à la Sécurité sociale. Elu tête de liste aux municipales de Pointe-à-Pitre, il décède le jour même en 1951. Il était le grand-père du Maire actuel. L’établissement présente à la rue, la clôture de sa cour arrière, surmontée de claustras, des empreintes de l’architecture de Gérard Michel Corbin. À côté le collège Sadi Carnot accolé au lycée Carnot occupe un îlot entier.

Les rares venelles, l’impasse Brissot de Varville et la rue Gosset, encore présentes dans cette trame, résistent à la pression urbaine à l’instar des deux seules cases de la rue engloutie par les immeubles.