Baignoire & robinetterie : zoom sur l’univers du bain

Après une journée harassante, rien de plus relaxant qu’un bon bain chaud. De tailles et formes très diversifiées, toujours adaptée à vos goûts et à votre budget, la baignoire séduit dans des décors classiques, exotiques ou atypiques.

Idéale pour donner le bain aux enfants mais aussi pour se détendre après une longue journée de travail, la baignoire a conquis une place de choix dans de nombreuses salles de bains. Premier critère d’élection : l’usage. Si vous avez une famille et des enfants, la baignoire sera ergonomique. En revanche, si vous dédiez la baignoire au bien-être et à la détente, vous serez attentif à son design, et transformerez votre salle de bains en un espace cosy et agréable.

Qu’elle soit grande ou petite, rectangulaire ou ronde, en îlot ou encastrée, l’essentiel est que votre baignoire soit en parfaite adéquation avec vos besoins et l’espace disponible. Avant de vous décider, n’hésitez pas à essayer votre baignoire en salle d’exposition. Vous pourrez ainsi apprécier son ergonomie, sa profondeur, sa pente et vous assurer de son confort d’usage.

La majorité des baignoires sont désormais fabriquées en matériau de synthèse, et notamment en acrylique : la plaque d’acrylique est thermoformée (ramollie par chauffage) et aspirée par un moule qui va lui donner sa forme avant d’être renforcée par une couche de fibre de verre, qui la rend plus solide et évite que la baignoire ne se dilate sous l’effet de la chaleur et du poids. La très grande diversité de formes, de dimensions et de techniques de pose permet d’installer une baignoire dans presque tous les espaces. Les baignoires rectangulaires les plus courantes existent en 70, 75 ou 80 cm de largeur et 160, 170 et 180 cm de longueur, avec une profondeur moyenne de 40 cm. Les versions XL pouvant accueillir deux personnes sauront quant à elles séduire les couples à la recherche de détente et de bien-être. Ces bassins d’exception aux dimensions hors normes rappellent l’atmosphère d’une piscine intérieure, équipés d’options confort à volonté : coussins, spots lumineux, matelas, etc. La baignoire est l’élément central qui confère tout son caractère à l’espace bain. Plus qu’un simple appareil sanitaire, c’est un élément esthétique à ne pas négliger pour réussir l’aménagement de votre salle de bains sans perdre de vue confort et fonctionnalité. Si la cuve sait s’adapter à tout type de surface en variant les formes (rectangulaire, triangulaire, ovale, ronde ou asymétrique), il convient de prévoir idéalement un passage de 60 à 70 cm autour de la baignoire. Selon leur emplacement, on distingue les baignoires d’angle, les îlots ou les baignoires au sol. Il est impératif de choisir sa baignoire en réponse à l’espace disponible.

Le rôle du tablier

Le choix d’une baignoire ne se limite pas au design de sa cuve. Elle offre un résultat visuel très différent selon le mode de pose : contre un mur, dans un angle ou en épi, et l’habillage qui, sur un ou plusieurs côtés, permet de l’intégrer dans le décor environnant. La plupart du temps, pour économiser de la place, la baignoire sera adossée au mur. Le rôle du tablier (élément vertical placé sur les côtés visibles) est alors avant tout esthétique : il dissimule la tuyauterie et les raccords, mais il doit aussi permettre d’accéder au siphon et à l’évacuation. Deux systèmes d’accès sont alors possibles : le tablier amovible ou l’installation d’une trappe de visite dans une des parois. Prêt à poser ou sur-mesure, l’habillage se monte à l’aide d’une ossature en bois ou bien de carreaux de plâtre, de blocs en béton cellulaire, ou encore de panneaux à carreler, et permet de personnaliser la plus banale des baignoires. Encastrée, la baignoire s’intègre très naturellement dans votre salle de bains grâce aux différentes finitions : carrelages, pierre naturelle, parquet, etc. Le petit plus : offrez-lui de l’allure en l’encastrant à fleur de sol ou à l’intérieur d’une estrade, vous descendrez dans votre bain après avoir gravi quelques petites marches.

Les baignoires rectangulaires

Les baignoires rectangulaires ont l’avantage de convenir à quasi toutes les salles de bains : elles peuvent être placées contre un mur, sous la fenêtre ou au centre de la pièce. Leurs lignes intemporelles continuent de convaincre le plus grand nombre. Petites ou grandes, pour une ou deux personnes, les baignoires de forme classique séduisent par leur variété et leur accessibilité.

La baignoire d’angle ou hexagonale

Idéale si vous souhaitez combiner le design épuré d’une baignoire avec le gain de place d’une pose d’angle, sa forme séduisante apportera du caractère à la pièce. Dans les petites salles de bains, la baignoire d’angle ou de forme hexagonale permet de gagner de l’espace tout en garantissant une liberté de mouvement suffisante. Le montage en angle crée une surface de rangement pratique pour une utilisation intelligente de l’espace et son ergonomie bien étudiée offre un espace généreux pour prendre un bain et se détendre.

La baignoire îlot

La baignoire design a de quoi convaincre : elle sait allier esthétique et confort. Avec ses lignes épurées et son design alliant élégance et modernité, elle attire les regards et confère à la salle de bains une atmosphère très contemporaine. Aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur, elle devient le point central de la pièce et incarne la salle de bains de luxe moderne par excellence.

Pour un look très tendance et si vous disposez d’une salle de bains assez grande, optez sans hésiter pour une baignoire îlot avec des formes toutes en rondeur et en douceur.

Version retro, la baignoire à pieds

Une baignoire rétro donne à la salle de bains une personnalité et du cachet, un brin nostalgique, romantique et extrêmement chic. Revisitée, la célèbre baignoire à pattes de lion, se décline désormais avec toutes sortes de pieds et dans des coloris très punchy pour apporter une touche de style supplémentaire : pieds en forme de griffes, de serres d’aigle, d’hippocampes, pieds boules, madriers cubiques et autres fantaisies.

La baignoire balnéo

Choisir une baignoire balnéo c’est s’offrir du plaisir à l’état pur. La combinaison entre eau chaude, massage et intimité est une garantie agréable et pratique de relâcher le stress. Parmi les bienfaits de l’hydromassage, la diminution du stress et de l’hypertension ainsi que l’apaisement des douleurs et des tensions articulaires ou musculaires restent les plus appréciées.

Dans tous les cas, la qualité du massage dépend de la disposition et du nombre de buses ou de diffuseurs inclus à votre baignoire ainsi que de la puissance de la pompe ou du surpresseur d’air, autant de critères de choix à prendre en considération.

Pensez à la peinture !

Vous avez envie d’un coup d’éclat dans votre salle de bains sans y consacrer un budget trop important ou simplement parce que vous êtes locataire ? Pensez à repeindre votre baignoire pour lui apporter un coup de neuf et lui redonner éclat et brillance. Commencez par choisir de la peinture offrant une excellente adhérence à votre support et une parfaite résistance à l’humidité, aux frottements ainsi qu’aux lavages réguliers. Appliquez sur la surface de la baignoire une couche de peinture d’accroche à base de résine. Cette sous-couche permettra à la peinture décorative de bien tenir. Attention, la baignoire doit être parfaitement propre avant d’appliquer la peinture. Déposez ensuite successivement deux couches de peinture à l’aide d’un rouleau et laissez sécher. Attendez entre 48 et 72 heures avant d’utiliser à nouveau la baignoire et n’oubliez pas de refaire les joints de silicone qui ont été retirés au début des travaux pour assurer l’étanchéité de la baignoire.

Les robinets de baignoire

Le choix de la robinetterie se fait généralement après celui de la baignoire. Par conséquent, le design est un critère important. Véritable élément de décoration, elle apporte la touche finale et peut révéler ou sublimer la personnalité de votre espace bain. Courbes élégantes, sobriété classique ou design épuré, tous les goûts peuvent être comblés. Optez pour un modèle design au look discret si votre salle de bains affiche un style contemporain ou design, et osez les modèles audacieux si votre salle de bains est de style rétro ou classique. Question coloris, si le chrome domine encore largement, le blanc mat et la couleur champagne sont de plus en plus appréciées pour une déco résolument tendance. Et pour parfaire une ambiance zen, le robinet en cascade est l’accessoire indispensable. Son fonctionnement est similaire à celui des robinets classiques mais la sortie de l’eau se fait sur un plateau et vous transporte instantanément en thalasso.

Différents types de montage

Le choix de la robinetterie d’une baignoire est souvent limité par la forme de cette dernière. Si votre baignoire est contre un mur, deux solutions : la pose sur gorge (fixation sur le rebord de la baignoire) ou la pose murale. Vous avez craqué pour la baignoire îlot ? Sur une colonne dédiée, le robinet se fixe directement au sol. Enfin, si le choix de la robinetterie repose largement sur des critères esthétiques, les innovations technologiques ont également leur place. Avec un robinet thermostatique, l’eau est à la température souhaitée dès l’ouverture. Particulièrement recommandé pour le bain des tout-petits, il évite les risques de brûlures. Avec un modèle automatique, ce sont l’écoulement et l’arrêt d’eau qui se font automatiquement.

Texte : Corine Tellier – © PHOTOS : DR