Le miel, l’élixir naturellement haut en couleurs, saveurs et textures

Le miel a divers degrés de couleur, d’arôme, de goût et de texture, ce que l’on appelle les qualités organoleptiques. Et tout cela dépend de nombreux facteurs. La saison où le nectar a été récolté pour commencer. Vous pouvez voir cette différence dans votre miel local. Le nectar que les abeilles récoltent pendant le carême par rapport au nectar récolté à l’hivernage produira différentes couleurs, goûts, arômes et textures. Ensuite, les propriétés du miel vont dépendre de la région, c’est-à-dire le terroir, où poussent les plantes à partir desquelles les abeilles butinent.

Concernant la texture du miel, elle peut aller du liquide, qui concerne les miels jeunes, au pâteux ou cristallisé. Il faut savoir que seul le miel brut cristallise, c’est-à-dire le miel non chauffé. La texture de miel cristallisé est comparable à celle du beurre de cacahuète avec des cristaux de sucre intégrés. Certains miels mettront plus de temps à cristalliser que d’autres, tandis que d’autres cristalliseront dès leur mise en bouteille.

La couleur du miel varie de presque incolore au brun foncé, en passant par toute la gamme des ors et des ambres, des roux, des bruns et des marrons, avec des reflets jaunes, rouges ou verts. Elle vient directement de l’espèce végétale sur laquelle il a été butiné et qui lui transmet des pigments et des tanins naturels.

Sa saveur varie de délicieusement douce à distinctement audacieuse. En règle générale, le miel de couleur claire a un goût plus doux et le miel de couleur foncée est plus fort.

Un peu à l’image des vins, reflet direct des cépages à partir desquels ils sont produits, les miels du monde entier, par leurs couleurs, leurs saveurs et leurs textures, exposent toute la diversité des floraisons, comme le campêche ou le tendacayou, le suretier (jujubier), ou encore le caféier, le baies roses (faux poivrier), le letchi ou le palétuvier.

Enfin, nous souhaitons placer le miel dans le contexte des différents produits de la ruche. Tout est utile dans la ruche, et c’est au savoir-faire de l’apiculteur que l’on doit ces divers produits de la ruche. Ces produits ont, comme le miel, des propriétés nutritives, thérapeutiques et cosmétiques.